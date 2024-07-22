滿是鄭佩佩溫柔燦笑身影！　兒原和玉發文悼念「傳承母親3信念」

記者張筱涵／綜合報導

香港資深女星鄭佩佩17日離世，享壽78歲，其實她在2019年被診斷患有非典型帕金森病症，離世後選擇捐贈大腦做給醫學研究。兒子原和玉今（22日）發文，細數與母親相處的點滴和所學：「我知道她仍會每天指引著我，就像我在舊金山，她在香港一樣。」

▲原和玉曝光許多鄭佩佩的照片。（圖／翻攝自Instagram／harryhyuan）



原和玉今天發文哀悼，坦承每一年相見都會在心裡想「應該是最後一年」，很幸運地能夠擁有更多時間，更讓鄭佩佩見到了孫子的誕生，每次當他看著兒子的笑容都會想起媽媽。

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從鄭佩佩身上，原和玉學會了耐性、善良、慷慨，他一直抱持著這樣的信念生活，也希望能傳遞給別人，對他來說，母親不只是一位電影明星，也是生活中的明星母親：「在她的最後幾天，她過得如此優雅，她努力堅持著，儘可能地陪著我們，知道我們會想念她，而她也會想念我們。」

▲鄭佩佩一家人感情要好。（圖／翻攝自Instagram／harryhyuan）



▲鄭佩佩溫柔燦笑。（圖／翻攝自Instagram／harryhyuan）



最後，原和玉認為儘管鄭佩佩的靈魂已經離開了身體，但會活在每個人的心中：「現在我們可以分享她的教誨和智慧，讓每個人都能和佩佩合為一體。」