李帝勳來台慶20週年！10項福利寵粉　全場都能歡送

記者吳睿慈／綜合報導

「凍齡男神」李帝勳即將迎接出道20週年，他過去主演的《信號》、《模範計程車》在台皆有高人氣，曾在2023年7月來到台灣舉辦見面會。相隔1年，他守約回到台北，預計於9月29日在台北國際會議中心舉行見面會，福利加起來共10個項目，寵粉寵好寵滿。

▲李帝勳來台慶20週年。（圖／優勢力娛樂提供）



李帝勳戲劇剛結束《搜查班長1958》拍攝，他在劇中與徐恩秀有一段浪漫戀情，能夠透過工作談場戀愛，他表示很滿足，但依然期待能夠參與完整的浪漫愛情或浪漫喜劇作品，不忘虧自己正在變老中，希望能盡快在還年輕的時候演這樣的角色。

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▲李帝勳10項福利寵粉。（圖／優勢力娛樂提供）



迎接出道20週年的他，即將舉行亞洲巡迴見面會《2024 LEE JE HOON ASIA FANMEETING "JEHOON's Favorite”》，9月29日在台北國際會議中心會粉絲，分成兩波售票，8月3日先在遠傳優先購，8月4日中午12點於TICKET PLUS遠大售票系統全面啟售。

李帝勳見面會票價為新台幣5200、4200、3200、2400元等四種，福利包含隨機抽選的署名親簽海報、1對1合照、1對25團體合照、親簽拍立得、親簽海報、擊掌、彩排，以及全場享有的粉絲歡送、官方小卡A與B版本。