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黃正音甩開渣夫！　戀上小7歲「207cm金鐘奎」大方認愛

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員黃正音年初火辣開嗆前夫CEO老公李英敦外遇，目前正在打離婚訴訟。今（22日）爆出好消息，她和小7歲的籃球選手金鐘奎（音譯）戀愛中，並透過經紀公司回應認愛，坦承目前還在相互了解的階段。

▲▼黃正音　金鐘奎。（圖／翻攝自Instagram／jungeum84、jongkyu_15）

▲黃正音戀上小7歲金鐘奎。（圖／翻攝自Instagram／jungeum84、jongkyu_15）

據韓媒《SPOTVNEWS》報導，黃正音和金鐘奎戀愛中，兩人時常在公眾場合約會且沒有特別遮掩，愛得相當大方。她也在第一時間透過經紀公司Y.ONE娛樂回應：「黃正音和籃球選手最近互相產生好感，小心謹慎地相互了解中。」

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金鐘奎從2011年還在讀大學期間就是南韓國手，2019年加入原州東浦新世代隊效力至今，也是隊內的核心人物，上個賽季平均貢獻了11.9分、6.1個籃板球、1.2次阻攻。

南韓網友得知消息後都十分驚訝，「哇，金鐘奎長得很高（207公分），去哪都會引人注目吧」、「好神奇…還在離婚訴訟也可以嗎」、「金鐘奎身高超過2公尺，當然會引人注目吧哈哈哈哈」、「看大家的反應他是個好人，太好了」、「鐘奎啊，恭喜你，只要是籃球迷都會喜歡國手鐘奎的」。

▲▼黃正音　金鐘奎。（圖／翻攝自Instagram／jungeum84、jongkyu_15）

▲金鐘奎身高207公分。（圖／翻攝自Instagram／jongkyu_15）

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