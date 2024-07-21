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金智媛粉絲見面會「主辦竟是ㄚ頭」！　她無預警爆喜訊：想見誰就邀誰

記者孟育民／台北報導

南韓人氣女星金智媛21日首度在台舉辦粉絲見面會，吸引大批粉絲朝聖，而藝人ㄚ頭稍早也曬出舞台照片，透露自己是這次金智媛見面會的主辦方，有粉絲問她「下次許願辦大場一點」，她則表示：「已經在安排了！」無預警的喜訊，讓粉絲相當興奮。

▲▼詹子晴。（圖／翻攝自IG）

▲ㄚ頭是這次金智媛粉絲見面會的主辦方。（圖／翻攝自IG、COME ON JKSSP提供）

稍早，詹子晴的經紀人也向《ETtoday星光雲》做出回應，「這次是主辦方之一，詹子晴是以十十娛樂老闆的身分，跟快電商無關，已經有辦過很多活動了，不是新公司。」詹子晴事後曬出舞台照片，開心表示：「想見誰就邀請誰，我們把淚之女王金智媛請來台灣辦見面會了，身為主辦方的我真的很開心，看到現場大家的幸福笑容，我也覺得好幸福。大家以後想見誰十十娛樂也會努力邀請的。」

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▲詹子晴。（圖／翻攝自Threads）

▲ㄚ頭使命完全粉絲心願。（圖／翻攝自Threads）

南韓女神金智媛出道14年，首度在台灣舉辦粉絲見面會，她近期把瀏海剪成空氣平瀏海，但21日以《淚之女王》女主角「洪海仁」的旁分瀏海亮相，她穿著黑色針織長袖外套、碎花開衩澎澎長裙霸氣現身，唱著甜美的歌曲〈Stupid Cupid〉，並趁著唱歌時不斷與四面八方的觀眾打招呼，反差萌令全場融化。

▲▼金智媛。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲▼金智媛來台見粉絲。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲▼ 直擊／女王來了！台下獅吼功讚爆「妳超可愛」　金智媛羞到埋進沙發。（圖／COME ON JKSSP提供）

見面會名稱《be my one》同樣別有心思，金智媛說：「在遙遠的地方，大家也支持著我，我們彼此成為一體，所以是『be my one』。」訪談之間，她真摯地回答著問題，當聊到《三流之路》的崔愛羅，她說：「我跟愛羅不一樣，沒那麼會撒嬌，所以當粉絲說『妳很可愛』，我都會覺得『咦」。」
 

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金智媛, 淚之女王, ㄚ頭, 詹子晴

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