快訊／紀卜心手搖品牌發聲明！　「無違規」貼衛生局官員回應

記者陳芊秀／綜合報導

女星紀卜心與百萬網紅見習網美小吳創立的手搖飲品牌「十盛熟成奶茶專賣店」被消基會點名奶茶標示不清。她透過限動轉發手搖飲品牌的正式聲明，並強調是衛生局官員回應。

▲網紅小吳、紀卜心創立手搖品牌近日陷入飲料成份爭議。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

根據「十盛」聲明，臺北市政府衛生局官員於7月17日隨機前往通化門市核查，其查驗結果是「並無違規事宣」。而品牌已於6月11日公開澄清，告知熟成生乳中含奶精成分，期間兩位品牌主理人社群出現大量偽冒帳號與言論，企圖導向不實指控，在此呼籲理性發言。

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聲明回答3大問題，包括「有無販售鮮奶茶類飲品？」、「是否使用鮮奶？」、「實際使用之鮮乳品牌與揭示之鮮乳品牌是否相符？」品牌方回應，第一，從未對外宣傳或強調熟成奶茶是純鮮奶茶產品，第二，品牌有使用台灣本土鮮奶品牌，第三是門市現場有標示北海道乳源的熟成生乳物料與台灣鮮奶。飲料菜單與官方網站並無標示或說明使用「北海道鮮乳」，無標示不符等疑慮。

紀卜心限動強調，轉發的是衛生局官員針對社群言論質疑問題所做的回覆，「是衛生局回覆，不是我們自己打的」。

▲紀卜心轉發手搖飲品牌聲明。（圖／翻攝自IG）

面對網友持續在臉書留言質疑，紀卜心直接貼出品牌正式聲明回「有問題嗎」。

▲紀卜心回應網友「有問題嗎」。（圖／翻攝字臉書）

