昔告曾格爾！她揭江坤俊妻「不離婚」內幕　正宮心聲全說了

▲岳啟儒身為「過來人」對江坤俊緋聞有感發文。（圖／翻攝自臉書／岳啟儒 一人份的勇氣、江坤俊醫師）

圖文／CTWANT

已婚外科名醫江坤俊負面醜聞連環爆，先是爆出與女護理師關係匪淺，接著又被控性騷同台營養師，以及性騷擾主播鄭凱云。雖江坤俊出面駁斥，形象仍大受打擊。針對外界不解，為何他的太太發聲力挺，曾遇過類似事件的「公關界女強人」岳啟儒說話了。

岳啟儒曾抓包老公與「登山女神」曾格爾的曖昧訊息，並向女方提告侵害配偶權求償200萬。日前她看到江坤俊的新聞事件，忍不住在粉專《岳啟儒 一人份的勇氣》發文指出，醫師江坤俊的新聞事件沸沸揚揚，而他的太太選擇與他一同發聲明力挺，許多吃瓜的觀眾不能理解「為什麼正宮被劈腿，還要忍氣吞聲幫名人丈夫說話」，甚至有些女性會認為正宮沒有選擇與出軌丈夫切割，就是不夠獨立自主，臣服父權讓女性主義開倒車。

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岳啟儒直言，「我一直覺得這些言論很天真，八成都是沒有經歷過婚姻挫折的人，才能說得這麼決絕。」她提到，一般女性面臨丈夫不忠，感情重挫而心碎，已經夠煎熬了，但是先生是名人的女性面對的是更複雜的議題，當另一半形象崩壞勢必影響家庭經濟收入，還有一般人沒有的媒體及大眾的關注壓力，她思考的必須是未來家庭的解方，不會只有愛不愛的角度，在她們挺身而出的背後，還有許多勉強和辛酸不足為外人道。

說離婚就真的馬上可以離嗎？岳啟儒說，不要以為離婚很簡單，「許多讀者私訊問我說老公不答應離婚，或是不接受她的離婚條件，要怎麼辦？走訴訟耗時費力且花錢驚人，最後只能用人生來磨。名人的收入優渥擁有高額資產，簽字後要怎麼分配？有小孩的更要考量到監護權、扶養費及教育支持，真的不像男女朋友可以說分就分。」

岳啟儒表示，名人夫妻是名利共同體，這的確是一個犀利的說法，但也是事實，所以元配的回應與做法必須有策略，看戲的大家要能夠理解；在鼓勵女性獨立自主的同時，必須考慮每個女人的處境不同，並不是只有甩開一切華麗轉身一個選項，受害的正宮能夠有智慧的處理，爭取自我的最大利益才是最重要的。

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