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吳姍儒失眠一周 急接金鐘主持棒　吳宗憲這麼說了

記者葉文正／台北報導

藝人吳姍儒（Sandy）今天出席Care Bears活動，她提到已經失眠一周，也跟爸爸吳宗憲討論到主持節目金鐘獎頒獎典禮這件事，憲哥反應也隨之曝光。不過Sandy也說，為了轉移失眠注意力，會刻意去逛街，然後騙老公說是在工作，找藉口晚回家。

▲▼JANET與SANDAY一日店長活動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲JANET(左)與SANDY一日店長活動。（圖／記者呂佳賢攝）

Sandy說今天真的很開心，因為連續失眠一周了，然後就想說：「不行，今天一定要趁工作之便跑出來逛逛街，然後我記得我高中的時候，就一直常常在學校，跟姐妹們在那邊玩care bear power，所以其實有一種好像回到高中時期的感覺。」

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▲▼JANET與SANDAY一日店長活動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲SANDY說自己失眠一周。（圖／記者呂佳賢攝）

Sandy說失眠的狀況已維持一個禮拜，偏偏這一個禮拜，剛好是休假日，所以整個禮拜都沒有什麽好好睡，真的有點太累了，「幸好昨晚有好睡一點，大概睡了6小時，所以還蠻開心的，因為真的就是孕後期會比較沈重，比較疲憊，然後當然我還是有蠻大量的工作，所以可能心裡面有點緊張，然後怕就是很擔心會影響到大家，但是目前還OK，不管接或不接金鐘，我就是不減肥就對了。」

▲▼JANET與SANDAY一日店長活動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲SANDY已經開始買女兒的衣物與用品。（圖／記者呂佳賢攝）

而Sandy也被問到LuLu金曲主持遭批的部分，Sandy也認為：「因為我覺得這麽大型的典禮，其實真的是蠻高壓的，那他們也有非常多他們的考量，我當然想接，這是很光榮的事哎。」她笑說，「去年記得那時候，他們揭曉那個看手的照片時候，好多人說，哇看這個手，一看就知道不是鍾心淩就是吳姍儒，我氣的要死，想說手已經這麽像人家了，還沒有那種功力可以主持。」

至於爸爸憲哥對她主持金鐘的反應，Sandy說：「他覺得身為主持人，如果有這樣子的經驗，當然是好的事情，但是我自己是比較緊張型的人，所以我是想說好恐怖哦，那時主辦單位來問我，我就已經覺得完蛋了，完蛋了，那就看看嘍，如果真的有機會的話，那就謝謝製作單位的提拔。」

Sandy說自己真的關在家太久，血拚慾望隨之而來：「因為肚子裡也是小女生，一定要開始開一些漂亮的衣服，超恐怖我真的忍不住，我一直想說不要不要買蓬蓬裙，不要買小花花我真是沒辦法，後來想說買泳衣還好吧，然後就開始泳衣，泳圈啦，哈嘍她還沒有出生，我什麽都已經在那邊全部放購物車，這是我最後的溫柔，就是還沒有結賬，有些網站會自動把購物車刪掉，相當感謝他們這樣人性的設計。」

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吳姍儒, 吳宗憲, 金鐘獎

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