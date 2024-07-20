ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

記者陳芊秀／綜合報導

女星柯佳嬿平常拍戲、活動行程滿檔，最近也開始放起暑假。她昨日（19）分享最近的生活點滴，包括去看電影、市場買菜、海邊曬太陽、去咖啡店等，不過網友從文章中發現「不忘幫另一半打歌」，眾人更笑虧文章其實是在放閃。

▲▼柯佳嬿PO文分享暑假生活，意外被發現放閃老公坤達。（圖／翻攝自臉書）

▲柯佳嬿PO文分享暑假生活，意外被發現放閃老公坤達。（圖／翻攝自臉書）

柯佳嬿正在享受暑假般的生活，工作量減輕，得以有更多的時間陪伴自己的貓咪，也有時間處理生活中的各種瑣碎事情。她大部分的時間都在寫作，閒暇時去看電影、參觀展覽、到海邊曬太陽、與朋友聚會，甚至是親自到市場買菜，回家自製各種飲品，這些事讓她充滿能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，柯佳嬿帶著iPad去造訪從未去過的咖啡廳，靜靜地坐在那裡寫作幾個小時，已經成為新興趣。她喜歡獨自一人的時刻，會欣賞天空和雲彩如油畫般的美景，欣賞月光照亮樹蔭的景象，夜晚會看得到星星，並對這些美景發自內心地讚嘆「好美喔！」這才發現自己一個人會把話說出來。文章最後，她祝福大家寫道：「很久沒有分享關於生活的片刻，今晚發文蠻好的，現在是星期五晚上。希望大家有個愉快的週末。」

▲▼柯佳嬿PO文分享暑假生活，意外被發現放閃老公坤達。（圖／翻攝自臉書）

▲柯佳嬿臉書全文。（圖／翻攝自臉書）

▲▼柯佳嬿PO文分享暑假生活，意外被發現放閃老公坤達。（圖／翻攝自臉書）

▲柯佳嬿文末一句「現在是星期五晚上」，令人聯想到Energy的新歌〈星期五晚上〉。（圖／翻攝自臉書）

而文中的「現在是星期五晚上」，正好是老公坤達所屬男團Energy的新歌〈星期五晚上〉歌詞。網友笑回「愜意的生活，也不忘幫另一半打歌」、「今天是星期五晚上」、「看你的文字會有畫面，後面那句『現在是星期五晚上』讓我噗疵的笑出來」、「不忘打歌」、「我喜歡星期五晚上」、「差點要16蹲了」、「真有妳的，想老公了」。還有人發現柯佳嬿照片中的天空「天空有個愛心在頭頂上，真愛～」。

▲▼柯佳嬿PO文分享暑假生活，意外被發現放閃老公坤達。（圖／翻攝自臉書）

▲網友發現柯佳嬿的雲彩照像愛心。（圖／翻攝自臉書）


【柯佳嬿全文】

最近我也放暑假，工作不多，有時間能陪貓，生活瑣事也得以緩緩的一一處理，大部份時間都在寫作。閒暇時跑去看電影，逛展覽，到海邊曬太陽，跟朋友見面，去市場買菜，在家製作各種飲品，感覺又獲得能量。
帶著iPad找間沒去過的咖啡廳，坐在那幾個小時，能寫多少算多少，是新發展出來的興趣。獨處的時候很開心，天空和雲像油畫，月光照亮樹欉，夜晚看得到星星，我都發自內心讚嘆，有時脫口而出：好美喔！原來我一個人的時候會把話講出來。
很久沒有分享關於生活的片刻，今晚發文蠻好的，現在是星期五晚上。
希望大家有個愉快的週末：）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

這群人木星才剛分手17年男友　大解放脫了「上身超深W形狀掉出」

這群人木星才剛分手17年男友　大解放脫了「上身超深W形狀掉出」

楊丞琳回歸《歌手》表演被讚爆！陸網誇「鬆弛感拉滿」：全能天后

楊丞琳回歸《歌手》表演被讚爆！陸網誇「鬆弛感拉滿」：全能天后

青龍獎／視后朴寶英「演活憂鬱症」爆哭：撐下去，明天清晨就來了

青龍獎／視后朴寶英「演活憂鬱症」爆哭：撐下去，明天清晨就來了

黃宣遭淘汰！「被回鍋參賽者打敗」陸網氣炸批《歌手》賽制：公道何在？

黃宣遭淘汰！「被回鍋參賽者打敗」陸網氣炸批《歌手》賽制：公道何在？

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

壯壯出國解放超兇上圍！　「布料包不住」火辣身材現形

壯壯出國解放超兇上圍！　「布料包不住」火辣身材現形

祈錦鈅曬超邪惡視角自拍照！　「布料快包不住」真實身材辣翻網

祈錦鈅曬超邪惡視角自拍照！　「布料快包不住」真實身材辣翻網

八點檔女星收警告：要輪X妳！　演傲嬌千金遭威脅「滾出台灣」嚇壞

八點檔女星收警告：要輪X妳！　演傲嬌千金遭威脅「滾出台灣」嚇壞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

這群人木星才剛分手17年男友　大解放脫了「上身超深W形狀掉出」

楊丞琳回歸《歌手》表演被讚爆！陸網誇「鬆弛感拉滿」：全能天后

青龍獎／視后朴寶英「演活憂鬱症」爆哭：撐下去，明天清晨就來了

黃宣遭淘汰！「被回鍋參賽者打敗」陸網氣炸批《歌手》賽制：公道何在？

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

壯壯出國解放超兇上圍！　「布料包不住」火辣身材現形

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

柯佳嬿, 坤達

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了
  2. 日本AV搞文字獄！　達人驚曝禁語：亂倫、野外都不行
  3. 黃宣遭淘汰！「被回鍋參賽者打敗」陸網氣炸批《歌手》賽制：公道何在？
  4. YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦
  5. 傅娟62歲生日「歐陽娣娣貼心送祝福」！　連PO合照告白：永遠被愛包圍
  6. 楊丞琳回歸《歌手》表演被讚爆！陸網誇「鬆弛感拉滿」：全能天后
  7. 青龍獎／視后朴寶英「演活憂鬱症」爆哭：撐下去，明天清晨就來了
  8. 啦啦隊女神被毒舌「長得像水滴魚」！　吐真實心聲：不覺得自己亮眼
  9. 蔡阿嘎「端AB蛋糕慶生」！　謎之微笑讚團隊：真的很會
  10. 這群人木星才剛分手17年男友　大解放脫了「上身超深W形狀掉出」

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366