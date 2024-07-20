柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

記者陳芊秀／綜合報導

女星柯佳嬿平常拍戲、活動行程滿檔，最近也開始放起暑假。她昨日（19）分享最近的生活點滴，包括去看電影、市場買菜、海邊曬太陽、去咖啡店等，不過網友從文章中發現「不忘幫另一半打歌」，眾人更笑虧文章其實是在放閃。

▲柯佳嬿PO文分享暑假生活，意外被發現放閃老公坤達。（圖／翻攝自臉書）

柯佳嬿正在享受暑假般的生活，工作量減輕，得以有更多的時間陪伴自己的貓咪，也有時間處理生活中的各種瑣碎事情。她大部分的時間都在寫作，閒暇時去看電影、參觀展覽、到海邊曬太陽、與朋友聚會，甚至是親自到市場買菜，回家自製各種飲品，這些事讓她充滿能量。

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此外，柯佳嬿帶著iPad去造訪從未去過的咖啡廳，靜靜地坐在那裡寫作幾個小時，已經成為新興趣。她喜歡獨自一人的時刻，會欣賞天空和雲彩如油畫般的美景，欣賞月光照亮樹蔭的景象，夜晚會看得到星星，並對這些美景發自內心地讚嘆「好美喔！」這才發現自己一個人會把話說出來。文章最後，她祝福大家寫道：「很久沒有分享關於生活的片刻，今晚發文蠻好的，現在是星期五晚上。希望大家有個愉快的週末。」

▲柯佳嬿臉書全文。（圖／翻攝自臉書）

▲柯佳嬿文末一句「現在是星期五晚上」，令人聯想到Energy的新歌〈星期五晚上〉。（圖／翻攝自臉書）

而文中的「現在是星期五晚上」，正好是老公坤達所屬男團Energy的新歌〈星期五晚上〉歌詞。網友笑回「愜意的生活，也不忘幫另一半打歌」、「今天是星期五晚上」、「看你的文字會有畫面，後面那句『現在是星期五晚上』讓我噗疵的笑出來」、「不忘打歌」、「我喜歡星期五晚上」、「差點要16蹲了」、「真有妳的，想老公了」。還有人發現柯佳嬿照片中的天空「天空有個愛心在頭頂上，真愛～」。

▲網友發現柯佳嬿的雲彩照像愛心。（圖／翻攝自臉書）



【柯佳嬿全文】

最近我也放暑假，工作不多，有時間能陪貓，生活瑣事也得以緩緩的一一處理，大部份時間都在寫作。閒暇時跑去看電影，逛展覽，到海邊曬太陽，跟朋友見面，去市場買菜，在家製作各種飲品，感覺又獲得能量。

帶著iPad找間沒去過的咖啡廳，坐在那幾個小時，能寫多少算多少，是新發展出來的興趣。獨處的時候很開心，天空和雲像油畫，月光照亮樹欉，夜晚看得到星星，我都發自內心讚嘆，有時脫口而出：好美喔！原來我一個人的時候會把話講出來。

很久沒有分享關於生活的片刻，今晚發文蠻好的，現在是星期五晚上。

希望大家有個愉快的週末：）