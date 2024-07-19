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青龍獎／視后朴寶英「演活憂鬱症」爆哭：撐下去，明天清晨就來了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「青龍系列大獎」於2022年起開辦，第三屆在19日舉辦，潤娥、全炫茂連續三屆扛下頒獎典禮主持人位置，稍早視帝揭曉，任時完以劇集《少年時代》拿下視帝殊榮，擊敗柳俊烈、崔宇植、柳承龍等人，他坦言對手很強，只有10%的期待，沒想到奪下該獎項，視后由朴寶英奪下，當自己的名字被叫到時，她也是在台下驚訝地捂住嘴，全場為兩人歡呼。

▲▼ 青龍獎／視后朴寶英「演活憂鬱症」爆哭：撐下去，明天清晨就來了 。（圖／翻攝自青龍系列大獎）

▲任時完奪視帝 。（圖／翻攝自青龍系列大獎）

任時完以劇集《少年時代》奪下視帝，上台領獎時，他感性表示自己經常參加頒獎典禮，通常看到入圍對手就會知道大概得獎的機率，「今天我也大慨計算了一下，我只帶著10%的準備就來了」，完全沒想到會得獎，以參加慶典的心情到場，很感謝評審與典禮的肯定，「在場的各位都很會演戲，給予我這個獎，我認為就只是一個形式，大家都演得很好，希望能給各位一個掌聲鼓勵！」感言獲得全場轟動的掌聲。

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▲▼ 青龍獎／視后朴寶英「演活憂鬱症」爆哭：撐下去，明天清晨就來了 。（圖／翻攝自青龍系列大獎）

▲▼視后朴寶英演活憂鬱症，得獎爆哭 。（圖／翻攝自青龍系列大獎）

▲▼ 青龍獎／視后朴寶英「演活憂鬱症」爆哭：撐下去，明天清晨就來了 。（圖／翻攝自青龍系列大獎）

朴寶英以戲劇《精神病房也會迎來清晨》展現精湛演技，她被叫到名字時驚訝地捂住嘴，不敢相信自己拿下視后，在講到感言時，她流下眼淚：「我想要跟在場與我一起入圍的前輩們說『我很尊敬您們』。」她坦言在揣摩《精神病房也會迎來清晨》鄭多恩角色時非常地辛苦，「演員同事們每天來到現場給我一個擁抱，我才得以撐下去，我們的戲劇還有很多演員演出，我想要跟那些演員與工作人員說聲謝謝。」

朴寶英所飾演的角色是憂鬱症患者，她不忘透過典禮向憂鬱症患者喊話：「如果你現在感到很黑暗、正在度過一個陰暗的晚上，好好地撐下去，就會迎來清晨了！」感言相當催淚。

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