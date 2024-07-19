直擊／把《女神降臨》真人版美女娶回家　169cm老公：我何德何能

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣漫畫家喵嗚（야옹이，Yaongyi）是《女神降臨》作家，戲劇於2020年播出當時，她曾被粉絲視為是「女神真人版」，19日首度來到台灣，並出席網路漫畫平台記者會，她與身高為169公分的老公田善旭同台現身，放閃彼此的優點，田善旭直呼「我何德何能」、「能夠結婚真好」，字句全是對老婆的寵愛。

▲喵嗚與田善旭夫妻現身站台。（圖／記者李毓康攝）



喵嗚2022年宣布與田善旭結婚，夫妻倆新婚1年半，19日在台同台出席記者會，是否有機會推出夫妻合作？喵嗚直率地笑著回答：「有可能會有，但也有可能不會有，合作這種事，一個不小心就會破壞夫妻感情了。」她坦言會因為生活上的小事情與老公鬥嘴、吵架。

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▲▼把喵嗚娶回家，田善旭直呼「我何德何能」。（圖／記者李毓康攝）



兩人初次相遇是在網路漫畫活動上，田善旭害羞分享愛情故事，「第一次見面在作家活動上，我們倆畢竟工作類型一樣，能理解彼此工作內容，可以結婚真好」，現場舉例老婆的優點，他望向喵嗚放閃：「她的外貌這麼優秀，我何德何能，有時候我會有讓人很鬱悶的一面，她也很體貼我。」只是，當田善旭還在思考的時候，喵嗚虧他：「你不是有不滿意的地方嗎？」全場笑出來。

▼▲田善旭與老婆喵嗚比愛心臉紅。（圖／記者李毓康攝）



聊起田善旭的優點？喵嗚笑說：「他很善良，真的非常善良，而且我不太會管錢，但他很會管前，以及我情緒起伏很大，他會抓住我的情緒，這對我來說很重要，還有他不太有自己的主張，我也覺得很棒！」兩人個性互補，天生一對。

喵嗚也透露下部作品的動態，將會是奇幻羅曼史，老公補充「我在旁邊看，我真的覺得她畫得很好！」漫畫即將於下個月開始連載。