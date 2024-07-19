美妝YTR鄭雅勻鬆口「離婚路不好走」！　消失1年半認了：人生最衝擊

記者王靖淳／綜合報導

美妝YouTuber鄭雅勻的前夫在前年捲入洗錢案，她事後心碎宣布離婚，同時也在社群發出道歉文，並強調自己對案件不知情，後來就未再更新社群近況，沒想到今（19）日她突然發文分享近照，貼文曝光後雖然令粉絲感到開心，不過也有網友留言提出質疑「道歉文都刪了」。為此，鄭雅勻稍早再度透過限時動態發聲，寫下近期的心情寫照。

▲美妝網紅鄭雅勻前夫涉洗錢案。（圖／翻攝自Instagram／selinachenglife）

鄭雅勻坦言，這段時間的路並不好走，但是有大家陪在她身邊，她深感幸運。她表示，路不好走不代表就不前進，她感謝即使是在困難時刻，也能有支持她的人一同度過，這讓她感到非常榮幸。過去兩年，對鄭雅勻來說，是人生中最衝擊的時光，她經歷許多轉變和學習，這些經驗讓她對生活有更多體悟，「我也不知道未來如何，更不知道新的我，大家會接受嗎？喜歡嗎？」

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▲鄭雅勻在IG限動吐露心情。（圖／翻攝自Instagram／selinachenglife）

儘管對未來充滿未知，鄭雅勻依然堅定地表示，這是她自己的人生，無論多難走，她都會勇敢面對。她透露，即使跌倒了，她也會躺在地上哭，直到「全身每個細胞都沒力」，也不會強迫自己馬上站起來。鄭雅勻感謝那些在困難時期給她鼓勵的人，「真的不知道怎麼表達，真的謝謝你們。」表示自己會帶著這份感恩的心，繼續努力前行。

▲鄭雅勻將道歉文刪除。（圖／翻攝自Instagram／selinachenglife）

事實上，名模錢帥君男友郭哲敏因涉嫌地下匯兌洗錢案遭通緝，而鄭雅勻的前夫也是洗錢案的嫌疑人之一。對此，事發後沉默近3個月的她，在去年1月首度更新IG，痛心發出聲明：「對於近期事件造成社會的負面影響，在此跟大家致歉。」並強調正在提離婚訴訟，「這陣子對我來說是有生以來最艱難的日子。」如今難得更新近照，也被網友發現此篇道歉文已悄悄消失，掀起不少討論。