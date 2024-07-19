周星馳PO「鄭佩佩面帶笑容黑白照」哀悼！　7字痛心喊：江湖再見

記者高語璠／綜合報導

香港資深武打女星鄭佩佩於美國時間17日離世，享壽78歲，除了親友陷入悲傷，演藝圈的好友們也受到相當大的衝擊，陸續發文表達哀悼之情，包括導演李力持、李若彤等，其中周星馳悲痛寫下，「佩佩姐，江湖再見」。

▲鄭佩佩於美國時間17日離世，享壽78歲。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

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鄭佩佩在周星馳電影《唐伯虎點秋香》中飾演「華夫人」一角為人熟知，稍早她逝世消息被經紀公司證實後，周星馳透過社群發文哀悼，在限時動態貼出鄭佩佩面帶笑容的黑白照，「佩佩姐，江湖再見。」

▲周星馳發文哀悼。（圖／翻攝自Instagram／stephenchow）

與鄭佩佩合作《楊門女將》的李若彤透過微博發文，「一位大前輩跟我們當時的一群年輕人一樣的標準，那個時候就從心底佩服『這是個敬業樂業』的好前輩」，回憶起與鄭佩佩相處的點滴，讓她萬分不捨，悲痛表示「願天堂沒有苦痛，永遠懷念您」。

▲李若彤透過微博悼念鄭佩佩 。（圖／翻攝自微博／李若彤 ）

《唐伯虎點秋香》導演李力持轉發鄭佩佩離世的消息，微博寫下「佩佩姐，演員鄭佩佩去世，曾演出《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》，永遠緬懷」，附上哭臉以及多個蠟柱與愛心符號來表達對鄭佩佩的思念。

▲導演李力持轉發鄭佩佩離世新聞，表達不捨之情。（圖／翻攝自微博／李力持導演）