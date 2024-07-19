Sandy懷孕7月「連續失眠」！無力吐疲憊心聲：很難真正喘息⋯掀網共鳴

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享心情點滴。她19日清晨5點多因為失眠的關係，難得誠實吐露了最近的真實感受，「很累，甚至還是很努力撐著處理更多人生細節，也已經很懶得說很累了。」

▲Sandy連續失眠。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy坦言近期有出現「連續失眠」的狀況，但也因此頗有感觸，回想起往事，「我也曾經非常不勇敢、非常不自信」，甚至苛責自己到睡不著，「不斷反覆躊躇為什麼這不好、那不好。」

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現階段的Sandy，每天都會盡量整理好自己，但手機裡滿是工作照與兒子的照片，幾乎找不到自拍。在忙碌生活中，她有時會感受到過於疲憊，「的確很難真正喘息…多少啟動緊急措施的情況已經成為我的習以為常？又，不斷不斷狂奔的步伐有多少是無力感滿滿的前進？。」

▲Sandy目前懷孕7個多月。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy的生活有多忙碌？她透露前一晚只睡了兩小時，完成6、7個行程回家後，還安頓了家人的晚餐，最後陪兒子睡3小時就醒了，「怎麼又醒了？我不喜歡這種被俘的感覺⋯。」

▲Sandy工作忙碌。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



儘管如此，Sandy依然努力撐著處理其他事，但已經累到說不出口，只能泡杯無糖巧克力牛奶，邊喝邊看新聞，「於是，天亮了，太陽公公要上班了」，而她仍然醒著。一席話意外掀起共鳴，不少網友都留言安慰：「媽媽辛苦了。」

Sandy IG全文：

清晨，你好；連續失眠終於還是走到了有話想說、有文字想寫的這一刻，回想某些過去的日子，我也曾經非常不勇敢、非常不自信。緊緊盯著那些別人小小的好，去攻擊苛責自己，去大大地怪罪與背叛我原有的所有。我也曾那樣失眠過；不斷反覆躊躇為什麼這不好、那不好。不夠勇敢的部分，是搖擺不定而令人作嘔的；時而穩定、時而困惑，在狀態切換之間只有當下可能可能可能也許也許也許⋯可以說是沒有太多肯定的感覺。

現在的我，依然每天儘量還是把自己整理好，但手機裡滿滿的工作照與兒子的照片，找不太到自拍，更難以紀錄自己的樣子。在忙碌中感受原來如何如何會太過於疲憊，的確很難真正喘息。物理治療師要我用盡全力吸氣撐開肋骨，我也才發現聞風不動的肋骨原來也差不多失去了擴張的力量，多少啟動緊急措施的情況已經成為我的習以為常？又，不斷不斷狂奔的步伐有多少是無力感滿滿的前進？

昨晚好像只睡了兩個小時，塞滿六七個行程度過一天，最後的收尾是安頓家人的晚餐，最後今晚陪初一睡了三個小時，又醒了。怎麼又醒了？我不喜歡這種被俘的感覺⋯

很累，甚至還是很努力撐著處理更多人生細節，也已經很懶得說很累了。耳機壞掉無法充電，連夜裡偷偷聽podcast都沒辦法，爬起來，泡杯無糖巧克力牛奶，邊喝邊看新聞，於是，天亮了，太陽公公要上班了，我⋯

今天要聽：我好久沒聽歌了，都在聽兒歌，不如把聽音樂的軟體都退掉了吧，真的好久沒聽歌了。