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吳婉君「駁當第三者」介入趙駿亞！　心碎發聲：我不是

記者王靖淳／綜合報導

八點檔女星吳婉君最近和男星趙駿亞傳出緋聞，兩人被周刊拍到在深夜見面且共處三個小時，進而讓過從甚密的關係被外界拿出來討論，甚至有傳聞指出，吳婉君介入趙駿亞的感情，導致對方和交往四年的體育主播秦于婷分手。為此，吳婉君今（18）日在臉書寫下長文發聲，除了表示自己不是小三之外，同時也提到，友情翻船跟緋聞無關。

▲吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君）

▲吳婉君發文表示友情翻船跟緋聞無關。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

吳婉君表示，自己並未介入任何人的感情關係，「我不希望愛我、珍惜我、喜歡我的粉絲、朋友、家人因為這些報導而擔心我、或是產生誤解。」她提到，原本以為懂她的人會理解她，但因為不發聲反而給有心人機會胡說，所以才決定為自己發聲。吳婉君透露，與趙駿亞是認識多年的朋友，近期因為戶外活動而有較多的往來，是健康且正常的交友關係。

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吳婉君提到，三月份一則不實報導對她和身邊的人造成很大的影響，「我們是相識多年的好朋友，如果因為這種無中生有的事情而影響了我們的情誼，是不是很不值得？」她認為，任何關係都該真心相待，無論是友情還是愛情，並表示任何發展的可能，都需要謹慎思考與認真對待。

▲吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君）

▲吳婉君發文強調自己不是第三者。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

吳婉君進一步澄清，四月份的「點名亂講話事件」，與這次的事情完全無關，起因是在去年底有人轉述不實謠言，且挑撥中傷她，三月下旬才因為一個雙面人說漏嘴才讓她發現心碎真相。談到這次的風波，吳婉君坦言選擇公開說明，是為了不讓非事實的傳言繼續造成誤會或傷害。最後，她感謝所有願意聆聽她、陪伴她的朋友和粉絲，並請求大家諒解自己之後將不再回應此事。

▲吳婉君（圖／翻攝自Facebook／吳婉君）

▲趙駿亞（圖左）、吳婉君私下有好交情。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

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