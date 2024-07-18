唐寶寶坐上主播台體驗！　鄔凱雯大讚值得學習：他們都全力以赴

記者孟育民／台北報導

台視致力於公益，昨（17日）舉辦愛心義賣活動，邀請「唐氏症基金會」前來電視台餐廳舉行義賣活動，義賣會現場共有三位唐寶寶參與展售，台視主播劉宜函、張寧、陳晏瑋也藉著播報空檔一同響應，唐寶寶們見到電視機前的主播也都很開心地前來迎接，並且熱情介紹展售商品，不到五分鐘三人手上就已經滿滿的戰利品，劉宜函開心表示：「唐寶寶們很活潑，最後還集體跟我們說謝謝比了大愛心，短短跟他們接觸的時間，馬上能感受到他們純真的心，謝謝他們讓我今天心靈充滿感動與美好。」

▲台視主播陳晏瑋、張寧、劉宜函參與愛心義賣活動。（圖／台視提供）

除了公益義賣之外，台視也特別規劃「唐寶寶一日主播體驗」，讓唐寶寶們也有坐在主播台的機會，一探電視機前主播播報的幕後花絮，台視主播郭于中和鄔凱雯熱情迎接唐寶寶們，而唐寶寶們一見到曾在電視機前見到的主播都很興奮，也紛紛表示都有收看台視新聞，讓郭于中和鄔凱雯感到很驚喜。

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▲唐寶寶一日主播體驗，郭于中、鄔凱雯細心教導。（圖／台視提供）

體驗過程兩位主播細心引導播報時的注意事項，也教導唐寶寶們如何看字幕機以及體驗傳說中新聞棚必備的綠幕，首次坐上主播台的唐寶寶們緊張之餘也難掩興奮之情，非常認真聽兩位主播的解說以及踴躍練習，還一起在新聞棚中大秀舞蹈，讓鄔凱雯笑說解鎖新聞生涯中首度在攝影棚跳舞的經驗，同時也大力讚許：「他們真的很可愛，很認真做每件事情的態度很值得大家學習，無論是教他們看讀稿機或是拿觸控筆畫電視，他們都全力以赴。」

▲郭于中在攝影棚與唐寶寶們跳舞。（圖／台視提供）

郭于中則認為，他們其實和一般的小朋友沒有太多不同，多說幾次、說慢一點，他們都能夠吸收，且不怯場又勇於學習，同樣也是首次在攝影棚中跳舞的郭于中也感到這次的體驗非常新鮮有趣，期盼社會能夠更加友善的看待每一位與眾不同的孩子們，也很高興能夠藉由主播身份一同響應這個溫暖的活動，希望這次的體驗能夠帶給唐寶寶們美好的回憶。