BTS Jin巴黎奧運傳遞聖火自爆：超緊張　全白運動裝「帥到發光」

文／妞新聞

2024巴黎奧運倒數ing！在4月舉行的傳統聖火點燃儀式，將在法國64區與海外屬地展開超過萬名火炬手參與的「奧運聖火接力賽」，除了由饒舌歌手Jul擔綱先鋒、中國演員趙露思成為第14號火炬手、同時是羽球國家二級運動員的「湯唯」也接棒參與之外，名單之中這位「韓國國家代表」的名字一公開，馬上掀起全球轟動啦！

國際彈新紀錄再＋1

大哥退伍「個人活動狂解鎖」

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沒錯！！！就是由國際天團防彈少年團的成員「Jin（金碩珍）」驚喜接下本屆2024巴黎奧運火炬手的神聖任務，他在上個月才剛剛退伍，身為團中首位結束兵役的成員，不只在隔日就舉行高達1000名粉絲的擁抱會，同時馬不停蹄出演新綜藝《好好休息才好》，完全零休息火速展開個人活動，現在更成為韓國代表聖火傳遞火炬手，全球粉絲引頸期盼的「接力即時畫面」也在稍早曝光。

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全白運動裝登場

花美顏值＋靦腆笑「帥到發光」

▲BTS Jin為韓國代表聖火傳遞火炬手。（圖／X@ALittleBraver92、@Yania68215456、@JIN_ODEN1204）

7月14日當天巴黎市中心的羅浮宮附近早已聚集來自各地的粉絲，就為了等候新任火炬手Jin的現身，這天同時也是法國國慶日大日子「巴士底日」，他穿上一席官方全白運動服、胸口貼了「109號」，準時在當地時間晚上8點20分接過聖火火炬，接著高舉火炬登場小跑將近200米抵達接力目的地。

▲BTS Jin。（圖／naver）

HIS SMILE AND WAVE pic.twitter.com/oPidpdnqSH — haadiya (@dipuinthv) July 14, 2024

期間他不忘與前來應援的粉絲揮手致意，臉上雖然掛著笑容，但看得出來有點緊張僵硬，不過Jin也不忘趁空擋拿出手機與火炬自拍，紀錄這個歷史性的一刻，事後他也透過經紀公司吐露真實感想，男神自爆：「當時緊張到不知道時間怎麼流逝的」，接著感謝支持的粉絲們：「很榮幸能參與這個具有深刻意義的時刻，有阿米（ARMY）的支持才讓我能夠完成這個名為聖火火炬手的帥氣角色。」

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