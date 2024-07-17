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沈建宏突PO心酸文「遭疑懷念前任」！　舊愛發聲：都會幸福的

記者王靖淳／綜合報導

藝人沈建宏日前遭舊愛Bella指控是劈腿慣犯，還到處約炮、叫外送茶，雙方多次隔空發文互撕，事後沈建宏更在社群直白寫下「感情的學分，總是沒修好」，沒想到最近又在Threads上感性發文，內容曝光後遭外界猜測是在懷念對方。為此，Bella今（17）日也發文吐露近期心聲，似乎在隔空回應前任的貼文。

▲沈建宏（圖／翻攝自Facebook／沈建宏）

▲沈建宏過去與網紅女友Bella交往。（圖／翻攝自Facebook／沈建宏）

沈建宏在文中提到，在彼此的關係開始變得疏遠前，對方不僅是他在洗澡時，也都要擦乾手回覆的人，更是不論要他繞幾條街，也堅持一定要見到的人。沈建宏將對方形容為「日日夜夜的牽掛」、「分分秒秒的追逐」，同時也難掩心酸表示，「遺憾的是，在抵達時間的終點之前，我們還是弄丟了彼此的身影。」貼文曝光後，引發網友熱議，除了有人鼓勵他，也有人寫下留言批評他。

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▲沈建宏（圖／翻攝自Facebook／沈建宏）

▲沈建宏最近發文疑似懷念舊愛Bella。（圖／翻攝自Threads／krisshen）

為此，Bella今（17）日也在Threads上感性發文，雖然文中沒有提到前任的名字，但也不難讓外界猜測是在隔空回應沈建宏的貼文。她在文中直言：「都會幸福的不是嗎？」同時也將自己默默流下的眼淚，比喻成「前進的路燈」。事實上，沈建宏過去在Bella的鼓勵下，到市場擺攤賣雞腿，今年5月底時他在臉書寫下長文，宣布賣雞腿暫時劃下句點，同時也附上與前任的合照，坦言自己沒將感情的學分給修好。

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關鍵字

沈建宏, Bella, 網紅, 交往, 分手, 舊愛, 劈腿

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