王齊麟甜蜜放閃陳詩媛！　霸氣喊：十元唯一選擇

記者王靖淳／綜合報導

奧運金牌羽球國手王齊麟、「樂天女孩」陳詩媛（十元）在今年4月雙雙認愛，小倆口平時會隔空在社群放閃，今（16）日陳詩媛在IG分享1段影片，內容是她與雙胞胎姊姊陳詩雅的「2選1問答」畫面，沒想到貼文一出，意外釣出王齊麟現身留言放閃。

▲王齊麟日前在社群曬出放閃合照。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

陳詩媛與姊姊陳詩雅自5月起在IG分享「雙胞胎都市傳說」系列影片，姊妹倆在影片中進行默契大挑戰，目前已更新到第3集。透過陳詩媛今（16）日PO出的畫面可見到，2人針對9道題目做出選擇，姊妹倆只有在4題題目中給出不同答案，完美展現彼此默契。為此，陳詩媛在文中打趣寫道「終極2選1，你要姊姊還是妹妹？」沒想到男友王齊麟竟現身留言甜回：「ㄗㄚˇ摳唯一選擇。」

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▲陳詩雅（圖左）、陳詩媛拍片分享雙胞胎都市傳說。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

事實上，王齊麟在大方認愛陳詩媛後就愛得很高調，不僅在520當天分享捧著陳詩媛臉頰的放閃照，甚至不久前還現身女友閨蜜張雅涵的貼文，在底下留言一個戒指圖，向陳詩媛甜蜜喊話：「我願意！」小倆口的一舉一動受到外界關注及討論，更讓不少網友都閃瞎了眼，就連女星李懿也忍不住留言驚呼：「愛你的另一半出現了！」

▲王齊麟留言放閃陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）