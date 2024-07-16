《戀慕》爆紅！南潤壽消失1年「全因捐腎救父」　健康狀況曝光

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員南潤壽2021年以古裝劇《戀慕》李賢一角色爆紅，但他僅在2022年拍了戲劇《今日的網漫》和《借來的身體》，以及2023年3月的電影《靈魂伴侶》，整整1年多沒有再接新作品，今（16日）神隱演藝圈的原因曝光，他為了捐腎臟給爸爸，從年初就開始專注於身體保健。

▲南潤壽以《戀慕》敞開知名度。（圖／翻攝自Instagram／nam_yoonsu）



據韓媒《SPOTVNEWS》報導，南潤壽6月19日動了捐腎臟手術，對象就是自己的父親，父子倆人都恢復良好且已經出院。他從年初就開始養身體，所以才會一直沒有接新作品，原本也不打算讓外界知道這項消息，但醫院方認為他的正向影響力應該廣傳，最後才決定公開。

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醫院方稱讚南潤壽總是展現出積極明朗的態度且保持燦爛笑容：「我想正是因為他為了家人著想的那份深意帶來好的結果，我們祈願他將來能成為對社會產生正面影響的偉大明星。」

▲南潤壽和醫院相關人士合照。（圖／翻攝自Instagram／cmceptoday）



事實上，南潤壽過去曾說過父母都忙於工作，是奶奶負責照顧他的，在看著父親的社群軟體大頭貼時，也提到爸爸總是將他的照片設定成頭貼：「我們家的人真的很愛我。」一家人的好感情表露無遺。