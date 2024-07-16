林莎化身攝影師掌鏡閨蜜寫真！　元元曝暖心內幕：很感動

記者王靖淳／綜合報導

女星元元（吳婕安）推出新寫真書《元汁元味》，日前她才在社群透露，整本寫真內的照片都是閨蜜林莎拍的，今（16）日再度發文分享背後的窩心故事，同時也感動表示：「這一路上發生的事情，都讓我們感情越來越深厚。」

▲元元發文感謝林莎擔任她寫真書的攝影師。（圖／翻攝自Facebook／元元）

元元提到，林莎在去年的時候提議要幫她拍寫真，原本她以為只是玩笑話，因為對方平時忙於外景拍攝，所以她並未當真。然而，當林莎再度提起這件事，元元才驚覺對方是認真的，最終兩人也決定踏上泰國之旅。元元透露，她們選擇泰國拍攝寫真的原因，是因為兩人都很喜歡泰國的沙灘和美食。

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▲元元與林莎私下有著好交情。（圖／翻攝自Facebook／元元）

拍攝過程中，林莎親自安排所有行程、時間、飯店及拍攝服裝，甚至有些衣服還未到貨，需等下本寫真再拍。元元坦言，這次拍攝有很多姿勢，都是她過去未曾嘗試過的，全由林莎一一指導，特別是裸泳那套服裝拍攝，讓她感到緊張與害羞，但最終拍攝順利完成。她表示，因為這是林莎的第一本攝影作品，對方希望能呈現最真實的她，因此取名「元汁元味」。

▲元元（圖左）、林莎參加S2O潑水音樂節。（圖／翻攝自Instagram／1105ya、superlisa821）

元元分享在泰國拍攝期間，每晚回到飯店後，林莎都會與她聊工作，像親姐姐一樣教她很多人生道理，儘管有時她會不聽林莎的建議，但對方仍不厭其煩地與她溝通。從同事到朋友，再到如今如家人般的關係，元元很感謝林莎在她生命中的支持與信任，特別是林莎曾說「就算全世界的人誤會你，我都會相信你」，這句話令她相當窩心。