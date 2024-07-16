劉伊心歷經12小時生產　升格3寶媽 親訴「好難生！」

記者葉文正／台北報導

女星劉伊心有「選美皇后」稱號，2017年與大24歲的老虎牙子執行長林志隆結婚、育有愛女「牙子」、二寶「Wing」，昨（15）日順利產下重3000克的三寶小公主「CC」，劉伊心表示，生產光是開指一指半就等了11個小時，讓她忍不住大嘆「好難生！」所幸歷經12個小時最後順利生產。

▲劉伊心一家人。(劉伊心提供)

原以為一回生、二回熟，二寶Wing花了10個小時生產，劉伊心表示，這都生第三胎了，應該生產時間會最快，沒想到早上11點20分打了催生後，好幾個小時完全沒有動靜，遲遲等到11個小時才開一指半，中間大寶、二寶還有來醫院探視，為劉伊心跟妹妹CC加油喊話，童言童語讓劉伊心看了很窩心，終於在第12個小時，小公主順利誕生，這也讓劉伊心跟老公放下心中大石。劉伊心連續三胎皆由林慧雯醫師幫忙接生，專業團隊也讓劉伊心生產過程放鬆許多。

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▲劉伊心生心女兒CC。（圖／劉伊心提供）

劉伊心表示前兩胎比較手忙腳亂，過程太快速，連羊水破了都不知道小孩就生了，但第三胎的生產過程很扎實的體會，無論是痛感還是整個環節，她都在很清醒的狀態，一聽到寶寶的哭聲，本來躺在產檯很緊張的她，即使是第三胎還是很感動，雖然生產時間很難熬，但老公一直在身邊陪伴，讓劉伊心在過程中放鬆許多。

▲劉伊心已是三寶媽。（圖／劉伊心提供）