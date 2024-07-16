美女主播陳宥蓉死會了　老公靠這方法追到美嬌娘

記者葉文正／台北報導

三立氣象主播陳宥蓉，上個月初(6月)晉升為人妻身分，選在新婚滿月的星期天，特別和老公安排新竹一日遊，陳宥蓉表示，她和先生婚前婚後依然忙碌，蜜月旅行還沒搞定，到新竹其實是為了一件重要的事，「我們專程到新竹都城隍廟，帶喜餅去還願感謝月老」。

▲陳宥蓉與老公拜月老還願。（圖／三立提供）

陳宥蓉說和先生相識，是月老牽紅線，「連朋友都覺得很奇妙」，問起婚後最大的改變，她說下廚的時候，會有人幫忙洗菜洗碗，娶了氣象主播的老公生活的改變比較多，「幾乎天天都有人問他，明天會不會下雨」。

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▲陳宥蓉是美女主播。（圖／三立提供）

陳宥蓉六年多前進入三立新聞部，先生就是當時認識的，「報到前到都城隍廟燒香，求新工作順利，看到廟裡有月老，那時候單身，就和月老許願希望找到好男人」，離開廟後大約一小時，陳宥蓉看到粉專有一封Eric傳來私訊，本以為是失聯很久的同學，「點開看到一篇自稱鐵粉的自我介紹，內容文情並茂，原來這位Eric素昧平生，而且第一次發訊息給我」，同行好友起鬨，這是月老找給我的對象，一行人幫她研究這位粉絲，竟是滿滿正面評價，於是就開始當網友，後來答應Eric約見面，才發現他就在內科的電子公司上班。

▲陳宥蓉與老公拜月老還願。（圖／三立提供）

陳宥蓉身邊的人都說，這段戀愛根本偶像劇真人版，「我是被他的上進和誠懇感動的，我弟對姊夫很滿意，因為姊夫都會請他吃飯」，而近來也有忠實粉絲發現，陳宥蓉上主播台和播氣象時，不綁可愛的馬尾換了長髮造型，「單純是因為結婚了，自己想讓工作的時候換個樣子」，氣象主播上班幾乎風雨無阻，陳宥蓉準備迎接入行後的第一次長假，新婚夫妻預計九月到歐洲，進行一趟甜蜜的蜜月旅行。