舒華其實是幫楊銘威慶生！　還原「陶晶瑩驚喜」他追星反應超直男

記者黃庠棻／台北報導

南韓人氣女團(G)I-DLE的台灣成員舒華日前跟柯震東、楊銘威、方志友等人一起聚餐，合照一曝光後火速引起大批網友討論。其中，楊銘威15日晚間出席新劇《舊金山美容院》殺青宴，在採訪中也還原了當晚的過程，還透露看到舒華的第一反應，直男式的回答笑翻眾人。

▲《舊金山美容院》連晨翔、劉品言、章廣辰、楊銘威、方志友。（圖／TVBS提供）

楊銘威被問到跟舒華聚餐，透露當天其實是陶晶瑩夫妻邀約吃飯，還揪了賈靜雯夫妻，一行人主要是為了幫他慶生，當時陶晶瑩特地預告「還會有一個美女」，讓楊銘威夫妻倆都相當期待，沒想到一進到包廂就看到舒華，讓他忍不住直呼「馬上自拍上傳」，至於柯震東則是剛好在另一個包廂聚餐，才會有那張引起熱議的大合照。

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▲楊銘威合照舒華。（圖／翻攝自楊銘威IG）

不僅如此，楊銘威見到舒華除了馬上自拍上傳之後，見到偶像第一個反應竟然是「好白喔」，被虧「老婆也很白啊」，立刻跟方志友異口同聲「沒有，本人真的超白」，更強調「像白雪公主的白」。另外，他也被問到遭大陸網友誤認成「長壞的柯震東」的反應，表示沒有走心，反而覺得很好笑，還到處分享給朋友看。

▲舒華現身楊銘威生日趴是陶晶瑩安排的。（圖／翻攝自楊銘威IG）

此外，《舊金山美容院》是方志友跟楊銘威繼定情作《愛上兩個我》之後，婚後的第一次合作，更是她奪得金馬獎最佳女配角獎後的首部作品，她坦言「沒有漲價」，強調這次合作的人都是好朋友，雖然得獎後演戲會有點小緊張，但仍正能量看待，直呼「就做我自己就好」。

▲楊銘威、方志友婚後首度合作。（圖／TVBS提供）