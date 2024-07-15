徐藝洋「為鹿晗進SM」黃子韜也知！　在韓舊照曝光…aespa寧寧同框

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星徐藝洋和老闆黃子韜緋聞傳了四年，終於在14日公開承認戀情。事實上，徐藝洋過去也曾是黃子韜在韓的同門師妹，男方更爆料她當時是為了前隊友鹿晗才加入SM娛樂。隨著徐藝洋認愛，她在南韓當練習生的舊照也被挖出討論。

▲黃子韜、徐藝洋於日前公開認愛。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS、徐藝洋-Yiyang）

徐藝洋在2014年到南韓追夢，加入SM娛樂成為練習生，2016年曾一度被公開，然而她在2018年就選擇離開韓國。她日前在節目《跟我走吧》中，被問到當時喜歡EXO的誰，一旁的黃子韜立刻接話：「她喜歡鹿晗。」

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黃子韜說，要不是因為徐藝洋追星喜歡鹿晗，自己也現在沒辦法簽到女方當藝人。而徐藝洋則補充說，鹿晗確實是自己當時到韓國打拚的動力，不過自己加入SM娛樂時，EXO中的大陸人只剩下黃子韜，而她第一個在公司裡見到的前輩也是黃子韜。

▲▼黃子韜爆料徐藝洋以前追星是追自己的好友鹿晗。（圖／翻攝自微博）

隨著徐藝洋和黃子韜認愛，徐藝洋過去在SM娛樂的舊照也被翻出。當時她相貌清秀，被不少網友說長得像Krystal（鄭秀晶）；另外還有她與同期練習生金子涵、aespa寧寧的合照。

▲▼徐藝洋舊照。（圖／翻攝自微博）