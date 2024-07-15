金多美接班人是她！《魔女》導演拍韓劇同世界觀　對戰車勝元金宣虎

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

Disney+原創韓劇《暴君》是懸疑動作片《魔女首部曲：誕生》導演朴勳政首部執導的韓劇，卡司集結車勝元、金宣虎以及新生代演員趙允秀，戲劇15日上午在韓舉辦發佈會，導演朴勳政親自揭曉本劇與《魔女》有著相同的世界觀，而他向來喜歡使用新面孔演員，萬中選一找到趙允秀飾演經驗豐富的臥底探員「蔡姿景」，被譽為「金多美接班人」，掀起一陣熱度。

▲金宣虎再度與《魔女》導演合作。（圖／Disney+提供）



《暴君》於15日在韓舉辦發佈會，導演朴勳政謙虛地自我介紹「大家好，我是戲劇新人導演朴勳政，第一次挑戰另一個領域真的很累，很尊敬拍戲劇的人」，他上一部電影《貴公子》找來金宣虎共演，兩人二度合作，金宣虎飾演秘密計劃的領導人 「崔局長」，展現與前作不同的魅力。

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▲《魔女》導演拍韓劇《暴君》，享有同個世界觀，金多美接班人是趙允秀。（圖／Disney+提供）



導演朴勳政向來喜歡用「新面孔」，過去拍攝《魔女首部曲》千挑萬選找到金多美，這回拍韓劇《暴君》，同樣花了很多時間試鏡，相中新人演員趙允秀，她曾出演《女神降臨》、《少年法庭》皆是配角角色，這次挑戰主演群之一，難掩緊張感，坦言壓力很大。

▲車勝元飾演冷血殺手。（圖／Disney+提供）



趙允秀身手獲得青睞，導演盛讚「是我目前為止見過最會使用拳頭的演員了，她超會打，是打過很多次嗎？」對於趙允秀的表現很滿意。本劇還找來車勝元飾演飾演冷血傭兵「林上」，他親自上陣參演精彩動作戲，為戲劇增加滿滿看點。

▲《魔女》導演拍韓劇《暴君》享同世界觀。（圖／Disney+提供）



值得一提的是，《暴君》與《魔女首部曲》為相同世界觀，劇情講述一群在韓國政府工作的瘋狂科學家，多年來看到自己的國家被外國勢力壓制，因此決定研發一種新型病毒，讓他們足以和世界上最強大的國家平起平坐。這項研究被稱為「暴君計劃」，但研究卻意外被美國的情報機構發現，要求他們交出所有實驗樣本，展開爭奪病毒大戰。戲劇預計於8月14日在Disney+獨家播出。