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波特王宣佈分手荒姨！　「直接幫她徵友」曝回歸朋友原因

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅波特王15日在社群平台宣佈和女友荒姨分手，他坦言在經過這些日子的相處後，和對方比起當戀人，感覺更適合當朋友、家人，「很感謝她陪我走過人生最低潮的一段，這份革命情感我非常珍惜。」他也直率為女方徵友，感性表示：「她在我心中沒有缺點。」

▲▼波特王宣佈分手荒姨「直接幫她徵友」。（圖／翻攝自Facebook／波特王好帥、荒姨）

▲波特王宣佈和荒姨分手。（圖／翻攝自Facebook／波特王好帥、荒姨）

波特王表示，他對於和荒姨分手的這件事，到現在還是覺得很不真實，「但天下無不散筵席，回想這一段感情，至今我對她出現在我的生命中，除了感恩還是感恩。」他說，因為這段感情，讓自己學會了如何去愛人，也強調荒姨是一個很棒的人，希望對方未來的人生可以比他還要幸福美滿。

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波特王還幫荒姨做了一個徵友的介紹，光是優點就列了超過十點，包括很幽默、做事認真負責、會製造生活驚喜、感情專一等，看得出他對前女友相當讚賞。他也表示，如果硬要說荒姨的缺點，就是對方有時太容易相信人，太天真會被騙，「其實她在我心中沒有缺點。」

▲▼波特王宣佈分手荒姨「直接幫她徵友」。（圖／翻攝自Facebook／波特王好帥）

▲波特王表示自己和荒姨是和平分手。（圖／翻攝自Facebook／波特王好帥）

至於他們為什麼分手，波特王說，他們相處後覺得比起當戀人，雙方更適合當朋友，「很感謝她陪我走過人生最低潮的一段，這份革命情感我非常珍惜。」他還表示，荒姨的家人對他也都非常好，很關心他，也希望外界不要隨意揣測兩人分手的原因，「那些討厭我的酸民，也請不要因為我再去攻擊她。」

波特王坦言，在和荒姨交往時，對方經常因為自己而被網友謾罵，「而且都是一些莫須有的罪名說她劈腿我，不然就是對她外貌人身攻擊。」女方雖然嘴上說不在意，但他認為難免心裡會受傷，「但今後只求那些酸民高抬貴手，不要再去攻擊或騷擾她。」請網友繼續支持與喜愛荒姨。

【波特王全文】

大家好，我和荒姨和平地分開了，說實話到現在還是覺得不太真實。
但天下無不散筵席，回想這一段感情，
至今我對她出現在我的生命中，除了感恩還是感恩。
很感謝她豐富我的人生，教會我怎麼去愛人。
她真的是一個很棒的人，我只希望她未來的人生可以比我還要幸福美滿。

以下幫她做個徵友：

荒姨，1997/10/01，身高167
O型，天秤座，外貌偏好如果長得像吳彥祖更好，
但大家也知道我長得不像，所以參考就行。
如果常帶她出門吃美食，能快速增加她對你的好感。

荒姨優點：很幽默、很會承接人的情緒、筋軟會跳舞、身材很好、
很會記得各種生活中的小事情、有時意外地有男子氣概的一面、
擅長講一些諧音梗笑話、做事認真負責、會製造生活驚喜、
感情專一、非常熱愛小動物、有愛心、很有長輩緣、會看現場氣氛。

荒姨缺點：其實她在我心中沒有缺點，
硬要說的話就是有時太容易相信人，太天真會被騙。

以上有興趣請洽：荒姨

至於我們為什麼分手？
只能說比起當戀人，我們這些日子相處後覺得雙方更適合當朋友。
但比起說是朋友，她對我來說更像是家人，
很感謝她陪我走過人生最低潮的一段，這份革命情感我非常珍惜。
她的家人對我也都非常好，很關心我。

所以也拜託大家不要隨意揣測，
那些討厭我的酸民，也請不要因為我再去攻擊她。

她在和我交往時，時常被一些網友留言或私信亂罵，
而且都是一些莫須有的罪名說她劈腿我，不然就是對她外貌人身攻擊。
平時我版面上看到我都會封鎖，但有些主動跑去私信她的，
她雖然嘴上說不在意，但我想看久了難免還是會受傷，也會覺得她為什麼要遭受這些事情而替她憤憤不平。
但今後只求那些酸民高抬貴手，不要再去攻擊或騷擾她。

而過往我看到那種留言都會封鎖，
今天這篇文下方若出現那種亂罵的，一樣也會。

未來請大家繼續支持與喜愛荒姨，感謝大家。
也謝謝荒姨，謝謝

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