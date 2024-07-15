《我的婆婆2》這角色換「大咖女星」演！　張書偉前妻攪局被甩了

記者黃庠棻／台北報導

《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季目前熱播中，最新劇情來到彩香（鍾欣凌飾）使出「聯合次要敵人攻擊主要敵人」的方法下，利用蘇家三兄弟趕走難纏的發貴前妻高斯蓮（田羽安飾），但發貴（張書偉飾）和小鷗（黃姵嘉飾）依然無法完婚，因為女方認為事業愛情無法混為一談，盼能和平分手，讓觀眾相當感慨。

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季。（圖／公共電視提供）



前幾集中，發貴因在法律的關係下，不得不和前妻說好「先結婚再離婚」，讓小鷗失望離家出走，張書偉無奈表示「劇組確實有請教過律師，過去儀式婚中的夫妻，若要離婚會需要經過重新登記結婚，再辦理離婚，這方面真的有整到發貴，但這兩個人的感情問題，可能也不只是這些手續的問題。」

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小鷗也在劇中說出她心中最介意的地方，認為發貴讓她經歷在婚禮上得知未婚夫還有婚約，無法再相信對方，即便憨厚的發貴表達自己對小鷗的愛意，她依然堅定表示「我不想嫁給你了，我們搞錯了，把愛情跟事業都搞在一起，以為事業有了，愛情也會有。」黃姵嘉認為「小鷗一直以來都以實現發貴的夢想為主，但現在她領悟到，自己也有自己想做的事，她該為自己而活了，才會選擇分手。」

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季。（圖／公共電視提供）

除了「鷗貴CP」之外，讓鍾欣凌頭痛的還有秉忠和宜嘉的感情，與秉孝、秉仁絞盡腦汁，把遠在美國的「母老虎」佳純請回台灣，彩香一通電話撥去美國，找各種理由邀請佳純回來，最新預告更曝光飾演老婆佳純的竟是天心，該角色在第一季由劉品言出演。

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季天心飾演佳純。（圖／公共電視提供）