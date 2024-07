記者張筱涵/綜合報導

金曲歌王陳奕迅於14日驚喜出現在香港歌手林家謙的Instagram限時動態中,這是6月受傷後的首次公開露面,引起了廣泛關注。

▲林家謙14日曬出和陳奕迅的自拍。(圖/翻攝自微博/新浪娛樂)



林家謙14日更新和陳奕迅的自拍,以英文寫下「long time no see x2. thanks for coming(好久不見,謝謝你來)」。照片中,林家謙戴著圓框眼鏡對著鏡頭露出微笑,陳奕迅則擺出招牌的搞怪表情,下巴部分沒有明顯的傷痕,看起來恢復狀況還不錯,不過這張照片目前已經被刪除。

事實上,陳奕迅在6月10日因打網球中暑暈倒,下巴撞地造成腮骨骨裂及下巴深至見骨的傷口,一共縫了30多針,導致原定於6月和7月在重慶及佛山的12場演唱會被迫延期至2025年。

經紀人Lisa表示大家不用擔心,他情況穩定,留院接受治理當中,專科醫生為他縫合傷口後,表示情況非常理想,日後下巴應該不會有明顯疤痕,也不會影響他唱歌。

▲陳奕迅演唱會二度延期。(圖/翻攝自微博/陳奕迅所長)