24歲孫安佐不跟家裡拿錢了！「狄鶯孫鵬常吵離婚」讓他變了：壓力大

▲孫安佐談及父母關係，透露狄鶯、孫鵬常常在吵離婚。



圖文／鏡週刊

孫安佐的成名伴隨著負面新聞，而讓他受到關注的原因，也是因為他的父母孫鵬、狄鶯是知名藝人，且狄鶯也曾上電視分享教養方法，讓孫安佐被認為是過度溺愛的孩子，孫安佐則稱，他現在已經不跟家裡拿錢，自己賺錢後還會拿錢孝親。

孫安佐在泰國出事，他說其實狄鶯沒有罵他，「她知道不是我的錯，我錯的事情是擅闖民宅，那也賠錢道歉了，其他我被邪教抓走，那能怪我嗎？」他稱回台後和父母相處一切如常，也不太發生衝突，但狄鶯、孫鵬確實常常在吵離婚，「那段時間是我壓力最大的時候，反而是我跳出來，要他們坐下來談。」從家庭中的鬧事者，轉變成和事佬，也是孫安佐經歷這麼多怪事後所做出的改變。

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友人透露，其實孫安佐跟父母一家三口，在家裡是分房睡，常常父母不知道他在幹嘛，他也不了解父母的想法，家庭關係不算緊密。孫安佐也反駁了狄鶯溺愛他的說法，狄鶯只有給他基本的零用錢，也並不是每次要錢都會同意，「你以為我是跟她要3萬，她就會給我3萬嗎？其實我現在有工作之後，就沒跟家裡拿錢了，賺錢還會給他們。」

▲孫安佐自己有工作之後，還會給家裡錢孝親。



但他也不免抱怨，日前警方以違反槍砲彈藥條例，搜索孫安佐住處，並裁定以30萬元交保，他回憶起那天，是父母跟著警方一起闖入他房間，讓他來不及收拾「朋友留下來的東西」，孫安佐說：「很多人說我爸媽為我籌了30萬，但我也想問我爸媽，為什麼不先跟我講警方來了，這樣就不用付那30萬了。」孫安佐解釋，那些可能違法的物品，是前經紀人帶到他家留下的，若父母通知他一聲警方到家門口了，他可以趕快讓朋友拿走，但卻連告知也沒說，就讓警方進到房間，讓他覺得很冤。



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