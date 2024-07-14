孫生被控性騷再發聲「是我愚蠢」！　認太多女生貼：要更仔細審核

記者王靖淳／綜合報導

網紅「反骨男孩」成員孫生最近遭女網友在Dcard發文指控性騷擾，對方表示自己與女性友人和孫生聚餐時，遭到對方摸屁股，貼文曝光後掀起外界討論。為此，孫生今（14）日再度透過社群限時動態發聲，表示「讓愛我的人擔心，是我愚蠢。」

▲孫生日前遭女網友指控性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／孫生Soon）

孫生提到，雖然已沒什麼人在意，有關他被指控性騷擾的新聞，但他仍在反思，自己與女性互動過程中的言行舉止，同時也坦言，經過這幾天的沉澱，他意識到自己在與女性互動時，要更加注意及小心，避免讓對方感到不舒服。孫生回憶當天吃飯的情形，他表示曾問對方「妳有男友怎麼玩？」對方回他「還是可以玩啊」，這讓他感到自己會錯了意。

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▲孫生再發聲談性騷事件。（圖／翻攝自Facebook／孫生Soon）

為此，孫生表示不再細述這段對話的來龍去脈，但坦承若讓對方感到不適，便是自己的錯，並誠懇地道歉。最後，孫生在文末反省自己，平時與異性交往過程的態度，同時也承諾未來會更加謹慎，「平時太多太多女生貼，我以後要更仔細審核。讓愛我的人擔心，是我愚蠢。」表示希望能藉此機會修正自己的行為，避免再度發生類似的爭議。