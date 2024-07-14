江坤俊爆性騷「4年前和鄭凱云發生爭執」！　節目私下內幕被挖出

記者田暐瑋／綜合報導

名醫江坤俊近日捲入醜聞，先是被指控與一名護理師有不倫戀，隨後又爆出對電視節目搭檔鄭凱云有性騷擾行為，江坤俊即便發聲明否認也未平息公眾質疑。鄭凱云的好友許聖梅也爆料內幕，坦言江坤俊的確發生過爭執。

▲《健康2.0》主持人鄭凱云傳遭到江坤俊騷擾。（圖／翻攝自臉書）

許聖梅近日在節目《危機女王》中透露內幕，指出江坤俊4年前突然空降《健康2.0》，成為固定嘉賓，又被拔擢成主持人，與鄭凱云一起主持，但數月後兩人突然拆夥，她爆料兩人間的確發生過爭執，「當時他跟凱云發生爭執這是事實」。

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許聖梅強調支持鄭凱云的勇氣，並對當前的情況評論道：「這年頭真要比誰臉皮厚。」鄭凱云在TVBS對外發出回應時，第一時間曾PO文「感謝大家雪片般的關心，收到滿滿的愛和溫暖！」TVBS本月5日回應《ETtoday星光雲》：「曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查。」而他9日透過臉書發出嚴正聲明：「我絕無性騷一事！性平委員會有接受陳情調查，我已把前因後果說明清楚，並將相關證據皆提交性平委員會。籲請媒體不要再捕風捉影、刊載不實內容。」

對於江坤俊不認性騷，鄭凱云12日發出長文，強調絕不會做出讓家人感到羞恥、痛苦或難堪的事情，成為母親後也教導孩子絕不能欺負人，「更不能做錯事還不承認，但反過來，被欺負時，也不能悶聲挨打，得出聲喝斥、得尋求正義……。」

▲鄭凱云。（圖／TVBS提供）





