公婆到家裡「尪堅持挪床」　金鐘最美主持撂狠話…吵架原因曝光！

記者黃庠棻／台北報導

慈濟人文志業中心舉辦「常不輕‧正念一日體驗」媒體口碑場，希望大家能夠練習「正念」，能專注當下，把繁雜的念頭修煉到心無雜念，邀來蕭彤雯、楊月娥、楊麗音、陳瑋薇參加正念技巧體驗、頌缽音療紓壓、正念飲食及常不輕心法的課程。

▲慈濟舉辦「常不輕‧正念一日體驗」媒體口碑場。（圖／大愛電視提供）

其中，曾奪金鐘獎兒童節目主持人的陳瑋薇透露，近期因為工作太過忙碌壓力太大，坦言「常常面對家人的時候，一個不小心，難聽的話就直說了」，剛好在上課時心有所感，反省自己不小心跟老公說了氣話，直呼「現在最需要練習的是，就是覺察當我有直接性的話語想說的時候，要靜一下」。

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▲陳瑋薇。（圖／大愛電視提供）

隨後，陳瑋薇進一步解釋了她跟老公吵架的原因，原來是公婆近期要到家裡拜訪，先生覺得給公婆睡的床要重新擺設，換個角度會更好看；但她想到的是要大動作的挪動，覺得丈夫工作已經很累沒有好好休息。

▲陳瑋薇透露日前不小心跟老公吵架。（圖／齊石傳播提供）

陳瑋薇認為「爸媽根本不會在意，我們要挪動只是為了好看，爸媽可以有一張床舒服的好好休息就好了」。沒想到夫妻倆小小的摩擦，陳瑋薇意外撂下狠話「根本不用這樣好不好」，所幸經歷課程之後，她也好好地沈澱心情，直呼「做這樣的課程修練，讓自己又回到原位」。