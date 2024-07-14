高雄拼盤演唱會「黃牛名單全猜中」！粉絲抓狂：提前拿到票？

▲《ECO L!VE CONCERT》主辦單位得藝室策劃公布第四組卡司。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

高雄巨蛋將於8月舉辦《ECO L!VE CONCERT》韓星拼盤演唱會，近期主辦單位公布演出名單，結果名單與事前黃牛所公布的演出名單完全相同，如此情況讓不少粉絲抓狂，直言黃牛一定是獲得內部消息，更擔憂這次的演唱會會遭到黃牛「搶票」。

根據媒體報導指出，《ECO L!VE CONCERT》主辦單位「TheArtistudio得藝室策劃」日前公布演唱會的演出名單，分別有NXD、MAMAMOO玟星、BTOB和少女時代成員太妍。

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但名單公布後，不僅沒有引發粉絲的興奮程度，反而是引發不少網友的憤怒。起因在於早在官方公布名單的前三天，就有黃牛業者透過公布演出名單來當作噱頭，呼籲網友向其購票。

整起事件曝光後，引起不少網友的憤怒，就有網友留言質疑「為什麼黃牛都提前知道（名單）呢？呵呵」，也有網友留言表示「這個叫黃牛猜猜樂拼盤」、「拜託用抽的，加上實名制，讓真粉進場」，更有網友質疑，黃牛是否已經提前拿到票，畢竟黃牛預測的名單實在精準到讓人難以置信。

▲《ECO L!VE CONCERT》公布 4 組卡司都被黃牛命中，引起粉絲討論。（圖／翻攝自記者爆料網）

目前主辦單位「TheArtistudio得藝室策劃」尚未公布本次演出的購票方式，同時也未針對這起事件進行說明。

而報導中也提到，由於黃牛猖獗的關係，先前文化部就多次提醒，超過票面金額或定價販售票券，包含綁物販售、以物換票，只要有獲利都屬於黃牛，呼籲民眾不要購買黃牛票。在2023年，文化部甚至大動作修法，提高罰鍰以「票面價格」的10倍至50倍懲處，而且是以「票券數量」作為計算單位。

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