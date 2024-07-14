鍾楚紅64歲樣貌曝光　好友曬「無濾鏡自拍」洩真實膚況

記者顧齊祐／綜合報導

香港女星鍾楚紅（紅姑）以參選「香港小姐」出道，展開星路至今已逾40年，自然不做作的她，更曾受封為「最美艷港姐」，近期她與名媛好友甘比參加了鄭秀文的巡迴演唱會，與甘比的自拍照也被發佈在社群平台，可以發現64歲的鍾楚紅皮膚仍保養有致，看不出歲月痕跡。

▲港星鍾楚紅以參選「香港小姐」出道，曾受封為「最美艷港姐」。（圖／資料照）

13日名媛甘比在個人Instagram帳號分享了與鍾楚紅前往好友鄭秀文的紅館演唱會，照片裡可以看到，鍾楚紅與甘比開心地對鏡頭微笑，由於沒有套用濾鏡，鍾楚紅的臉部顯得相當清晰，能夠發現64歲的她，樣貌卻十分凍齡，膚況維持的相當良好，絲毫看不出歲月痕跡。

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▲鍾楚紅與甘比合照，可見鍾楚紅保養相當得宜。（圖／翻攝自Instagram／@kimbeechan_official）

照片發出之後，鍾楚紅的凍齡模樣也讓網友相當驚訝，紛紛留言表示：「到底是怎麼保養的」、「頂光拍照還是美」、「三人的友誼長存，好讓人羨慕啊。」

▲鍾楚紅、甘比與鄭秀文蠟像合照，展現三人好感情。（圖／翻攝自Instagram／@kimbeechan_official）

除此之外，貼文還有其中一張是鍾楚紅、甘比與鄭秀文蠟像的合照，並寫到：「二撐一，不是三缺一」，鄭秀文隨後也回應：「我們仨。」並附上3顆愛心，展現出三人的好感情。