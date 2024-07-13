邊佑錫保鑣機場舉動被罵爆「拿燈狂射路人」　韓網怒飆：對眼睛很傷

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員邊佑錫參演戲劇《背著善宰跑》後爆紅，所到之處都有粉絲追逐，卻也引起不少私生飯跟機的陋習，他近來忙著舉辦亞洲巡迴見面會，公司加派保鑣跟隨，12日確有一則影片遭到韓網撻伐，他的保鑣過於盡責，為了不讓粉絲拍下影片或照片，在機場公共區域拿著燈狂照路人與民眾，只要有人拿手機拍，保鑣就不斷照燈，影片曝光後令韓網暴怒，痛批「那是公共區域」、「被照的有些都是路人」，認為保鑣反應過度了。

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▲邊佑錫保鑣機場拿燈狂射路人，遭到韓網怒罵。（圖／翻攝自推特0oXxO_OxXo0）



根據推特上貼出的影片，一位粉絲貼出在機場巧遇邊佑錫的影片，他PO文寫著「跟爸爸媽媽一起去旅遊，在機場大廳坐著的時候，善宰走進來的機率？」然而，影片裡仔細拍到邊佑錫保鑣不斷拿著照明燈照民眾的舉動，PO文沒有針對藝人，保鑣的舉動卻反而被罵翻了。

▲▼韓網怒罵邊佑錫的保鑣。（圖／翻攝自theqoo）



網友把這則影片貼上韓網theqoo論壇討論，強調不是針對藝人，而是對於保鑣的舉止無法理解，吸引大批網友湧入討論，有人認為「在大廳為何要那樣」、「對著一般路人照很沒禮貌」、「保鑣不知道這樣對眼睛很傷嗎，那邊又不是只有粉絲的大砲，明明就是路人，幹嘛對那些人這樣」、「大廳有多少一般民眾啊」、「不想經過大廳就搭專機」。