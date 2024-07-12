許光漢Ｘ清原果耶《青春18x2》　獨自一人的旅行是為了再見妳一面

文／女子學

今年3月上映的電影，主打純愛青春風格的《青春 18X2 通往有你的旅程》，由《餘命十年》導演藤井道人執導、張震首度監製，許光漢、清原果耶主演，為第一部台日合拍電影。

電影除了將台日的街景融合的如詩畫般外，同時也充滿著兩國的共同文化，像是臺灣的平溪天燈、知名樂團五月天，以及日本動畫《灌籃高手》、電影《情書》，串起了兩國人的共同回憶。

劇中場景穿梭在18年前的台南，以及2024年的日本，故事背景也切換在回憶與旅行之中。透過鏡頭的移轉，彷彿還是年少高中生的我們，轉瞬間就成了歷經滄桑的大人。這樣的敘事手法，就好像在訴說人生一樣，時間的流逝總在不經意間，一轉身一回頭，我們也成了故事裡的人。

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▲《青春 18X2 》改編自真實故事。（圖／翻滾吧男孩電影股份有限公司，下同）

獨自一人的旅行是為了再見妳一面



改編自真實故事，網路上發表的一篇遊記「青春18X2 日本慢車流浪記」。以青春、純愛為宣傳點，但觀影後反而覺得它是一部深沉的心靈類電影。在回憶年少歲月的同時，也瀰漫著人生的無奈與無常。

故事的起點從男孩Jimmy（許光漢飾）開始，36歲的他面臨著突如其來的考驗與挫敗，在異鄉打拼多年後，決定放下工作，開啟一趟獨自一人的旅行，而目的地是女孩的故鄉－日本，為的是能再見她一面。

是旅行，也是「履行」。女孩Ami是來台旅行的日本背包客。18年前盛夏，他們相遇在一間KTV，那時候他們一起在那打工，Jimmy因為熱愛日本文化的關係會說一點日文，也自然的跟Ami比較多互動，兩人朝夕相處，一起工作也一起出去玩，Jimmy帶著她體驗了專屬的台式生活，他們也成了彼此的初戀。

青春的諾言是特效藥



遺憾的是在愛情快萌芽時，Ami選擇回去日本。這樣的結局對Jimmy而言，無疑是青春裡最苦澀的回憶，即使百般不捨，他也與Ami約定好「達成夢想的那天，一定要再見面。」

這樣的諾言往往是青春期的特效藥，甚至能延長到往後餘生，畢竟初戀的重要性，是很強大的，所有的辛苦與磨難，都可以被這樣甜蜜的承諾稀釋。總覺得每個人，在這一輩子都要遇到一個人給你這樣的信念。

而Jimmy也帶著這個意念堅持到事業有成，雖然過程中沒有Ami的陪伴，可是他還是很努力的想讓再次相遇時的她，感到驕傲！哪怕，再也無法相遇。

《青春 18X2》的故事很簡單，用偏緩的節奏，帶出了旅行的意義，一期一會的相遇，不只是主角間的情感模式，也是旅途中偶遇的美好。這樣的旅行，不只是停下腳步歇息，更是履行他們對彼此的承諾：夢想成真的那天，還要見面！

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