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贈票／KPOP二代團來襲！集結2NE1、少時《ETtoday》送你去看演唱會

記者吳睿慈／台北報導

KPOP二代團回憶殺來了！集結經典韓團演出的拼盤演唱會「2024 ONE TONE」即將於20日在林口體育館上演，活動首日由「少女時代」孝淵打頭陣與Apink、B1A4、VIXX成員LEO，還有2NE1的Sandara park輪番上陣，《ETtoday》為粉絲謀福利，只要參加活動，即有機會送你去看演唱會！

▲▼贈票／KPOP二代團來襲！集結2NE1、少時《ETtoday》送你去看演唱會。（（圖／勁維肯創意提供）

▲KPOP二代團來襲，《ETtoday》送你去看演唱會。（圖／勁維肯創意提供）

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「2024 ONE TONE」拼盤演唱會20日先在林口體育館狂歡，為粉絲獻上獨特的音樂氛圍、頂尖的表演陣容，更邀請韓國導演及視訊組操刀進行視覺與演出製作。演唱會跳脫既往韓流拼盤的刻板印象，首日找來二代團與歌迷同歡，勾起KPOP樂迷滿滿回憶殺，尤其是2NE1成員Sandara park（Dara）助陣演出，令歌迷興奮不已。

拼盤21日則是主打嘻哈風，集結饒舌最帥奶爸BewhY、KID MILLI、pH-1、IlIBOI、CAMO、KEEM HYO-EUN、DON MALIK等黃金陣容，《ONE TONE Concert》7月20日與21日場次門票皆已在Klook全面啟售，更多相關詳情可洽主辦單位「ONE TONE Concert」官方IG與臉書。

▲《ETtoday》送你去看演唱會。（（圖／勁維肯創意提供）

▲《ETtoday》送你去看演唱會。（圖／勁維肯創意提供）

《ETtoday星光雲》為粉絲謀福利，只要參加活動即有機會抽中7月20日二代團演出門票（一組為2張），不想錯過這次演唱會的KPOP，一起揪好友來感受活動現場魅力！

【《ONE TONE CONCERT》活動資訊】
2024 ONE TONE CONCERT
★演出時間：2024/7/20（以現場實際狀況為準）
★演出地點：林口體育館
★演出地址：Klook售票（全場採實名制購票、一人限購四張）

▲▼ 贈票／KPOP二代團來襲！集結2NE1、少時《ETtoday》送你去看演唱會。（圖／ETtoday製圖）

【星光雲APP贈票_活動內容】
◎活動時間：2024/7/13中午12點起到7/17晚上6點
◎得獎獎項：ONE TONE CONCERT雙人門票（限量10組）。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
活動小組將會於7/18（四）在本篇新聞稿內公告中獎名單，並以 E-mail 通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整及正確的會員資料（尤其是連絡電話及信箱，請務必確認正確喔！若填錯，以致於聯絡不到，那就太可惜了）。詳細演唱會規則及辦法，請見活動頁詳述。

【注意事項】 
※中獎者於當天活動現場領取票券 ※中獎者於當天活動現場領取票券 
兌換日期：2024/07/20(六) 兌換時間：17:00 - 18:00(逾時不候) 
兌換地點：國立體育大學綜合體育館活動服務台 (桃園市龜山區文化一路250號) 
※票券視同入場券敬請小心保管，如發生遺失、破損、燒毀或無法辨識等狀況，恕不補發或退換。任意塗改、影印或套印、掃描複製票券，均屬無效票。 
※因考量整體音量恐對孩童造成影響及其身高受限而影響視線，故未滿13歲不得參加抽獎及入場。 
※若有任何形式非供自用而加價轉售（無論加價名目為代購費、交通費、補貼等均包含在內）之情事經查屬實者，得不予退票，並得依社會秩序維護法第64條第2款逕向警方檢舉。 
※相關規定以活動官網及現場公告為主，主辦單位保留加場、修改、終止及本活動相關演出內容異動之權力 

【星光雲APP贈票_步驟說明】
 【步驟1】 下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）
【步驟2】 開啟《ETtoday星光雲》App，點選下方活動入口(2)； 立馬進入星光雲APP【ONE TONE CONCERT】演唱會門票贈票 (3)，填留資料，馬上行動！
【步驟3】 請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

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關鍵字

2024 ONE TONE, Apink, B1A4, VIXX, LEO, 2NE1, Sandara park

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