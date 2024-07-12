孫可芳產後3個月「吐最大煩惱」！PO掉淚圖：沒後援的人以後怎麼辦

記者潘慧中／綜合報導

孫可芳2023年與劉冠廷登記結婚後，隔年3月迎來兒子「小太陽」的誕生，不時會與粉絲分享育兒生活。然而，她11日罕見吐露最近的一大煩惱，「保姆真的好難找。」

▲孫可芳正在找保姆。（圖／翻攝自Threads／babybean1102）



孫可芳在Threads附上6個掉眼淚的表情符號坦言，非常難找到保姆，「工作時間不固定的又沒有後援的人⋯⋯以後送托怎麼辦呢？」雖然有很多朋友幫忙介紹，但「好保姆超級搶手」。

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▲▼孫可芳產後已過3個多月。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）



產後至今已經過了3個多月，孫可芳稱讚劉冠廷是神隊友，「但我不是」，原因是她很不會獨自幫兒子洗屁股，「但總不能爸爸不在的時候都不洗屁吧？！種魔辦捏（怎麼辦呢）？？」

▲▼孫可芳稱讚劉冠廷是神隊友。（圖／翻攝自Threads、Instagram／babybean1102）



除了幫小孩洗屁股，孫可芳日前也坦言睡不飽真的好痛苦，「嗚嗚嗚嗚嗚，一直被打斷的睡眠，比熬夜拍夜戲還要累一萬倍⋯⋯」，她直呼孩子真的不能隨便誇獎，「一誇完寶寶很好睡過夜，這兩天突然又開始半夜鬧鬧哭哭，我自己掌嘴！！！！！」