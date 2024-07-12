獨／林玉書《追分》神隱⋯星巴克兼職中！　台視曝「戲份消失」關鍵

記者蕭采薇／台北報導

女星林玉書先前因《全明星運動會4》受到關注，去年以演員身份回歸，加入八點檔《追分成功》劇組。她近日關閉IG，並在臉書發文報告近況，證實近期並沒有《追分成功》的戲份，原因自己也不清楚。對此台視向《ETtoday星光雲》回應：「角色的出現都是依照故事線去做安排的。」

▲林玉書去年以演員身份回歸，加入《追分成功》首映會。（圖／台視提供）

林玉書在《全明星運動會4》退賽後一度爆出霸凌風波，去年才以演員身份回歸。她近日卻透露開始在星巴克兼職，而對於許多人關心她為何沒有繼續演出《追分成功》，林玉書則坦言：「長官及主管們有他們的考量，所以其實我也不知道。」

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對於林玉書的消失，台視向《ETtoday星光雲》表示：「角色的出現都是依照故事線去做安排的，近來戲劇著重在何宜珊和王盈凱的感情戲、另外米可白劇中打拼新事業遇到的困境。角色的變換，完全是按照劇情走向。」至於是否可能讓林玉書回歸，台視則回應：「就看接下來故事怎麼發展了。」

▲林玉書悄關IG、退出8點檔，也透露近日到星巴克兼職。（圖／翻攝自Facebook／YutoLin 林玉書）



林玉書透露，前陣子她在反思自己的人生，主要是對於自己感到很迷惘和搖擺，「我比任何人都希望能夠一部接一部的帶給各位越來越好的作品，但現實總是沒那麼容易，我在這漫長的等待中著實地感到痛苦並且想放棄，也或許我已經放棄了。」

林玉書坦言她對自己的定位也感到模糊，可能會被認為是演員、KOL、YouTuber或主持人等，但她內心最渴望的是成為歌手，「但很顯然地這件事比接到一部戲還要困難。」

▲林玉書曾因《全明星運動會4》受到關注，退賽後一度爆出霸凌風波。（圖／翻攝自Instagram／yutolin）