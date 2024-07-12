成人展員工爆「常被要公關票」！蔡阿嘎急PO VIP截圖：我都自己買

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯公布完解雇員工蘿拉的真相後，陸續釣出不少業內人士發聲。其中有位成人展公關表示常被要票，但「阿嘎一張都沒要過」，對此，蔡阿嘎也進一步上傳VIP截圖自清。

▲面對成人展公關的留言，蔡阿嘎秒PO截圖自清。（圖／翻攝自Threads／yga0721）



該位成人展公關在Threads有感而發地說，早就對「被要公關票」一事習以為常，一堆知名製作人和明星都有找人來要過票。然而，蔡阿嘎最近推出新片後，該公關才突然想到雙方從2018年合作至今，「他倒是一張都沒要過⋯⋯。」

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對此，蔡阿嘎被釣出來回應了，「哼！我連AV+都是自己買的！我付錢我驕傲」，同時附上截圖自清。照片中，可以看到他的VIP等級頁面，並被標明未來等級為「VIP 3」。

▲蔡阿嘎解釋他連謎片都是自己花錢買的。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



事實上，蔡阿嘎工作室雖然走了共事近8年的蘿拉，但也有一位員工回歸了，那就是台大戲劇系、工管系企管組畢業的前員工耶嫩，而且就是要擔任業務窗口角色，並協助目前的企劃。

▲3年前離職的耶嫩近期回歸當蔡阿嘎的員工。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）