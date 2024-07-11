吳佩慈突曬「家中新成員」萌翻！　好友狂喜：天啊太感動

記者劉宛欣／綜合報導

藝人吳佩慈與香港富商紀曉波交往10年，育有4名子女，近年鮮少露面的她，因為男方捲入財務風波，變得更加低調，已經鮮少公開露面。日前，她更新了社群帳號，曬出了愛貓，看似是發業配文，仔細一看其實是義氣力挺好友貓糧事業，讓好友感動直呼「女神為了我更了篇帖！太感動了！」

▲吳佩慈近來已經鮮少出現在公眾視野前。（圖／翻攝自吳佩慈IG）

吳佩慈日前透過小紅書更新了現況，照片中可以看到一隻穿著可愛圍巾的布偶貓，內文寫下「祝福小貓姥姥新事業發展順利，小貓回報姥姥（奶奶）當下模特。」讓粉絲相當驚訝回覆「佩慈悄悄養了小貓咪！」得到她親自回答「我有兩隻布偶！」將貓送養給她的好友也感動地留言「天啊，女神為了我更了篇帖！太感動了啊！很榮幸能與女神相識，很幸運女神成為我的小貓家長」。

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▲吳佩慈更新近況。（圖／翻攝自吳佩慈小紅書）

紀曉波經營澳門賭場致富，但因為近年大陸嚴打跨境賭博，他屢被爆出財務危機，名下賭場和飯店接連虧損，外傳欠下人民幣1億元（約3.8億元台幣）債務，甚至捲入澳門賭場大亨周焯華經營的非法賭場一案。吳佩慈跟他育有4名兒女，在紀曉波的爭議爆發後，近年已變得相當低調，不回應外界任何關心。