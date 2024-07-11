反骨孫生被控性騷現身反擊！　「說沒事還去愛愛」：要回應什麼？

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「反骨男孩」成員孫生日前遭網友指控性騷擾，對方表示因為被孫生拍屁股，感到不舒服。對此，孫生11日現身YouTuber峰哥的留言區，直言：「我要回應什麼？」

▲孫生近日被女網友指控摸屁股。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

一名Dcard網友A日前爆料，自己陪女性友人B去和孫生聚會吃飯，卻在聊天過程中被男方摸屁股，為此感到很不舒服。在A附上的聊天紀錄中，B質問孫生：「你剛剛有摸我朋友屁股嗎？」孫生回答：「有，有這樣拍一下。」對此，B說道：「那就是你在搞啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，孫生卻表示「拍屁股」對自己來說很正常，「對她來說，打屁可能不尊重、可能無言，對我來說，那是再正常不過的事了。我又不是抓奶奶，還是硬親什麼。」認為只是觀念和可接受的範圍不同。

▲孫生在聊天紀錄中承認自己有拍對方屁股，但沒有別的意思。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

雖然該篇Dcard文章已被刪除，不過，YouTuber峰哥11日透過直播分享此事，並提到孫生至今仍未回應。對此，孫生稍早直接現身峰哥影片的留言區，寫道：「我要回應什麼？完整截圖也不發。當天跟我說好啦沒事，還跟我去愛愛。」引來不少網友圍觀。

▲孫生現身留言。（圖／翻攝自YouTube／峰哥Fege）