律師歌手蘇明淵二封台語歌王！　驚喜曝光下一步「重磅計畫」

▲ 蘇明淵今年拿下第二座台語歌王。（圖／春河劇團提供）



記者翁子涵／台北報導

律師歌手蘇明淵在今年金曲獎奪得最佳台語男歌手獎，這也是他第2度拿下歌王，隨即宣布了他下半年的全新計劃，將攜手金鐘、金馬和金曲獎的頂尖團隊，共同打造一部跨界音樂劇《第三者》，蘇明淵表示：「《第三者》這部音樂劇對我來說是一個全新的挑戰，也是我一直以來的夢想。希望可以透過這部音樂劇，讓更多人感受到音樂的力量，並探索更多音樂的可能性，進而更加喜歡及認識我的音樂。」

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▲▼ 蘇明淵將跨刀演出音樂劇。（圖／春河劇團提供）



《第三者》這部音樂劇的主創由劇場百變女王郎祖筠領軍，加入金鐘編劇陳世杰、金馬男配王柏森、金鐘女配楊小黎以及金鐘視帝王耿豪，還有金曲歌王蘇明淵的的助陣，春河劇團團長郎祖筠說：「《第三者》這齣戲的企劃概念由蘇明淵的律師生涯遇到案例改編的，藉由他的歌曲串起整齣戲的脈絡及情緒轉折。這部戲雖然是在講述建商與其妻以及第三者間的情感糾葛，卻又在這當中牽連到縱火殺警案，演變成人人都在不經意中成為事件的第三者，是一部懸疑音樂劇。」

蘇明淵說：「當初看到劇本，沒想到竟然可以演變成一個懸疑音樂劇。《第三者》台前幕後是一群實力堅強、金字招牌的團隊，相信大家一定全力以赴，做出最好的作品獻給大家。也希望藉由《第三者》能讓更多人記住他。」

