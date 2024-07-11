Tzuyang被家暴打了4年！網掀證據「她全身都是傷」鏡頭前擠出笑容

記者吳睿慈／綜合報導

南韓吃貨正妹「Tzuyang（쯔양）」擁有千萬點閱，她長相甜美、性格豪爽，受到很多粉絲喜愛，怎料，她11日承認遭到已逝前男友威脅、暴力對待多年，4年以來被勒索韓幣40億（約台幣1億元）。事件曝光後，網友掀出她遭到家暴其實有跡可循，手臂經常貼著貼布亮相，粉絲看著鼻酸「怎麼撐過來的」、「心疼她忍了4年」。

▲Tzuyang被家暴打了4年，韓網掀出證據「她一直以來全身都是傷」。（圖／翻攝自韓網）



Tzuyang還未經營頻道時，在休學期間認識了前男友，對方偷拍她的不雅影片，「只要我想分手，他就會用偷拍影片威脅我，讓我不能分手，之後還用雨傘或鈍器打我。」在男友的脅迫之下，她曾經去酒店工作，但所有錢都被男方搶走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「其實我每天都被打，然後去上鏡工作」，Tzuyang坦言也有在臉被打的狀態下直播，「我實在是撐不下去了，後來跟他說『我把錢全都給你，拜託你離開』，卻收到回覆『這一點也不夠』，妳因為我而拍影片，妳的錢全都是我的。」她坦言5年來都很不安，害怕私事被搬上檯面。

▲▼Tzuyang一直以來身上都是傷。（圖／翻攝自韓網、Tzuyang YouTube）



Tzuyang的遭遇令粉絲心疼，她最終訴求法律，以性暴力、施暴、勒索等罪名向A男提出刑事訴訟，怎料A男在調查過程中輕生身亡，案件因沒有公訴權被迫結案。

網友掀出Tzuyang過去拍攝的影片，確實4年以來手上出現大大小小的瘀青、傷痕，甚至連錄製電視節目也帶著傷現身，並用紗布遮住受傷部位，遭到家暴的證據歷歷在目，令粉絲驚呼「忍了4年無法想像」、「好心疼」、「原來那些都是家暴的證據」。