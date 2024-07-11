被節目惹怒！郭泓志擔憂發生意外「親找工作人員理論」火大內幕曝光

記者孟育民／台北報導

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目《上船了各位！》，這次節目中藝人胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美，完成了人生中不可能的跨國任務挑戰，過程絕對帶給觀眾滿滿的震撼及感動。郭泓志是非常專業標準的國際級運動員，這次節目中展現出他個人的完整特質，像「不服輸」，第一次錄影因為體型及不熟水性，表現落後隊員，在第二次錄影前、中間一個月內，自己卯足力找教練在高雄、南投拼命練習，一個月後第二次錄影，表現突飛猛進。

▲《上船了各位！》 挑戰艱難任務。（圖／三立提供）

再來他也很「專注」，他只想划船，對安排其他題材不是那麼有耐心，因為心急，所以想趕快在有限時間內划船練習。郭泓志很聽教練的話，對總教練百八，很能快速理解她的訓練用意跟指令，會協助去轉譯給其他隊員；他有「老大哥般的穩重」，讓另外六位藝人隊員蠻聽他的話，基本上郭泓志意見出來，大家是跟從的，他也不冒風險高的險，是理性型隊員，跟KID互補。

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▲郭泓志展現運動家精神，私下拼力練習。（圖／三立提供）

而在拍攝時也會有輕鬆的一面，郭泓志幹話非常多，跟KID成為節目組「五四三幹話最佳拍檔」，跟製作人和導演互動中也是這樣，常用不正經的玩笑話，真真假假的表達他的意圖。但是，當他老婆兒子在的時候，他完全變了個人，非常正經。

▲郭泓志在節目展現最真實的一面 。（圖／三立提供）

另外，郭泓志很在意整個團隊安全，製作人記得在花蓮第一場破浪那天，晚上他私下找了工作人員表達不滿，他以為是為了節目效果，讓大家在危險的高浪去做破浪，也以為節目組沒有安全維護，甚至以為百八教練是被節目組逼迫的。後來是教練特別去找郭泓志說明，「我們是做過萬全的評估，也有許多戒護人員在現場，我是自己評估後可以拍攝，沒有被節目組逼迫。」他才理解，但郭泓志事後也有說明，之前曾經看過有青少年海邊出事，因此特別擔心。