ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

被節目惹怒！郭泓志擔憂發生意外「親找工作人員理論」火大內幕曝光

記者孟育民／台北報導

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目《上船了各位！》，這次節目中藝人胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美，完成了人生中不可能的跨國任務挑戰，過程絕對帶給觀眾滿滿的震撼及感動。郭泓志是非常專業標準的國際級運動員，這次節目中展現出他個人的完整特質，像「不服輸」，第一次錄影因為體型及不熟水性，表現落後隊員，在第二次錄影前、中間一個月內，自己卯足力找教練在高雄、南投拼命練習，一個月後第二次錄影，表現突飛猛進。

▲▼《上船了各位！》 。（圖／三立提供）

▲《上船了各位！》 挑戰艱難任務。（圖／三立提供）

再來他也很「專注」，他只想划船，對安排其他題材不是那麼有耐心，因為心急，所以想趕快在有限時間內划船練習。郭泓志很聽教練的話，對總教練百八，很能快速理解她的訓練用意跟指令，會協助去轉譯給其他隊員；他有「老大哥般的穩重」，讓另外六位藝人隊員蠻聽他的話，基本上郭泓志意見出來，大家是跟從的，他也不冒風險高的險，是理性型隊員，跟KID互補。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《上船了各位！》 。（圖／三立提供）

▲郭泓志展現運動家精神，私下拼力練習。（圖／三立提供）

而在拍攝時也會有輕鬆的一面，郭泓志幹話非常多，跟KID成為節目組「五四三幹話最佳拍檔」，跟製作人和導演互動中也是這樣，常用不正經的玩笑話，真真假假的表達他的意圖。但是，當他老婆兒子在的時候，他完全變了個人，非常正經。

▲▼《上船了各位！》 。（圖／三立提供）

▲郭泓志在節目展現最真實的一面 。（圖／三立提供）

另外，郭泓志很在意整個團隊安全，製作人記得在花蓮第一場破浪那天，晚上他私下找了工作人員表達不滿，他以為是為了節目效果，讓大家在危險的高浪去做破浪，也以為節目組沒有安全維護，甚至以為百八教練是被節目組逼迫的。後來是教練特別去找郭泓志說明，「我們是做過萬全的評估，也有許多戒護人員在現場，我是自己評估後可以拍攝，沒有被節目組逼迫。」他才理解，但郭泓志事後也有說明，之前曾經看過有青少年海邊出事，因此特別擔心。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

蔡阿嘎老婆罕見動怒！大動作切割「看一次檢舉一次」清晨5點還沒睡

蔡阿嘎老婆罕見動怒！大動作切割「看一次檢舉一次」清晨5點還沒睡

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

王齊麟認愛2個月「突PO戒指圖」！放閃陳詩媛：我願意 結婚進度被洩

王齊麟認愛2個月「突PO戒指圖」！放閃陳詩媛：我願意 結婚進度被洩

韓千萬YTR遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

韓千萬YTR遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

台大女星買房「殺到社區最低單價」！林玟誼全靠1關鍵：一定要帶去

台大女星買房「殺到社區最低單價」！林玟誼全靠1關鍵：一定要帶去

蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

《原子》江尚儒認愛戀綜CP！　解禁狂曬情侶照：這3個月多痛苦

《原子》江尚儒認愛戀綜CP！　解禁狂曬情侶照：這3個月多痛苦

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

蔡阿嘎老婆罕見動怒！大動作切割「看一次檢舉一次」清晨5點還沒睡

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

王齊麟認愛2個月「突PO戒指圖」！放閃陳詩媛：我願意 結婚進度被洩

韓千萬YTR遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

台大女星買房「殺到社區最低單價」！林玟誼全靠1關鍵：一定要帶去

蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

上船了各位！, 郭泓志, kid, 蔡昌憲, 胡宇威, 瑞瑪席丹, 鍾瑶, 雷艾美

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 席琳狄翁傳受邀巴黎奧運開唱！罹罕病「嘴歪抽搐不止」停工1年有望回歸
  2. 《劇場版賽馬娘》8月上映　中文預告公開⋯台粉暴動：先洗澡再看
  3. 林靖恩偷吃外送餐被抓「李坤城兒18字撂重話」！PO黑底圖：欲食毋討賺
  4. 成龍新電影「AI回春到27歲」！　觀眾全反彈：表情僵硬，超出戲
  5. 楊奇煜「輕熟男新造型」曝光帥炸！　點名威廉：沒他在一直被唸
  6. 影迷集資「以他名義」甘肅蓋圖書館　金鐘視帝李程彬一聽哭了！
  7. 被節目惹怒！郭泓志擔憂發生意外「親找工作人員理論」火大內幕曝光
  8. 楊謹華「靜脈血管爆掉」傷照曝！淚眼：還有點腫 低調現蹤球場全被拍
  9. 訪問／SJ參戰爭奪「2024訪台韓星」冠軍！　東海：去台灣拍電視劇
  10. 陳庭妮「濕吻丁春誠」一路親到床上！　2疑點抓包他腳踏兩條船

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366