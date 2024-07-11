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席琳狄翁傳受邀巴黎奧運開唱！罹罕病「嘴歪抽搐不止」停工1年有望回歸

記者黃皓瑋／綜合報導

56歲的美聲天后席琳狄翁（Céline Dion）曾演唱鐵達尼號主題曲《My heart will go on》紅遍全球，然而她在2022年證實罹患罕病「僵硬人症候群（SPS）」，更因病情從去年起取消1年多的演唱會場次，讓大批粉絲惋惜。不過近期傳出她受邀出席巴黎奧運會開幕式，將有望看到她久違地登台演出。

▲席琳狄翁。（圖／達志影像）

▲席琳狄翁傳出收到巴黎奧運開幕式的演出邀請。（圖／達志影像）

2024年巴黎奧運會將於26日開幕，以往奧運開幕式都會搭配盛大的表演節目，據外媒《太陽報》報導，有知情人士透露，法語歌手出身的席琳狄翁，也收到了今年奧運的表演邀請，並且她「毫不掩飾想返回舞台的渴望」，目前正在為了實現這個可能性而努力。

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「僵硬人症候群」據了解是一種罕見的中樞神經系統疾病，發病率僅有近百萬分之一，可能會造成患者肢體僵硬、緊縮。席琳狄翁從2021年起，就曾多次因健康因素取消演唱會場次，直到2022年，她才親自證實患病，並坦言疾病已經影響到她行走和唱歌。2023年5月，當時正在舉行全球巡迴演唱會的她，更因病情影響，忍痛宣佈取消當年度還在售票的剩餘場次，以及隔年的全部場次。

▲席琳狄翁發作場景令人心酸。（圖／翻攝YouTube／Entertainment Tonight、預告）

▲席琳狄翁透過紀錄片呈現發作場景。（圖／翻攝YouTube／Entertainment Tonight）

席琳狄翁日前推出了紀錄片《I Am: Celine Dion》，紀錄她努力對抗病魔的過程，影片中也呈現她發作時不斷抽搐、痙攣的畫面，讓粉絲及工作人員相當不捨，她表示希望透過紀錄片，讓更多人認識這個疾病，也希望向觀眾傳達正向的精神：「如果我不能跑，我就走路。如果我走不動，我就爬。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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席琳狄翁, 奧運, Céline Dion

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