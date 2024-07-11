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王淨像憂憂「背負許多期許卻感到抱歉」　導演徐漢強揭她私下這面

記者蕭采薇／台北報導

王淨在喜劇電影《鬼才之道》飾演的菜鳥鬼「同學」一角，也讓許多學生帶入感強烈，王淨笑稱自己在拍攝《鬼才之道》時所飾演的同學，心境上脆弱的那面猶如動畫電影《腦筋急轉彎》中的角色憂憂：「我想同學的心境應該是現代人都會有的心情上的焦慮。」

▲王淨於《鬼才之道》中飾演「同學」一角，在妝容與造型上都做了很大的突破。（圖／牽猴子提供）

▲導演徐漢強開始寫《鬼才之道》劇本時，就覺得王淨私底下的樣子非常適合「同學」這個角色。（圖／牽猴子提供）

《鬼才之道》在年輕族群中口碑逐漸發酵，電影公司最新公布「畢業生場」特映活動，觀眾只要憑應屆畢業證書即可免費搶先看，面對即將邁入人生另一個階段的同學們，導演徐漢強特別強調：「我覺得更重要的是，如果你現在不知道以後該長成什麼樣子，你現在不知道到底要成為一個什麼樣的人，如果你正處在這個階段的話，《鬼才之道》可能是目前最適合你的故事。」

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在詮釋「同學」一角時，王淨不論妝容、造型都做了很大的突破，在角色個性背景也花了許多時間和導演討論，王淨說：「因為背負許多的期許而感到抱歉的心理狀態我可以理解，也許某部分同學也能夠反映自己的心情吧，我很感謝在當時能夠出現這樣角色，在表演的過程中也有被療癒到。」

▲王淨於《鬼才之道》中飾演「同學」一角，在妝容與造型上都做了很大的突破。（圖／牽猴子提供）

▲王淨（右三）在拍攝《鬼才之道》時，心境上脆弱的那面猶如動畫電影《腦筋急轉彎》中的角色憂憂。（圖／牽猴子提供）

導演徐漢強透露，在開始寫《鬼才之道》劇本的時候，就已經決定會有一個角色叫同學，當時心裡便想著王淨私底下的樣子非常適合同學這個角色。徐漢強說：「王淨雖然表面上看起來光鮮亮麗、很有自信、很知道自己在幹嘛，但她私底下其實非常害怕，不知道自己會變成什麼樣子，那件事情會讓人覺得恐懼，尤其當別人都看著我們的時候，我們會更害怕自己變成我們都不認得的樣子。」

▲王淨於《鬼才之道》中飾演「同學」一角，在妝容與造型上都做了很大的突破。（圖／牽猴子提供）

▲王淨於《鬼才之道》中飾演「同學」一角，在妝容與造型上都做了很大的突破。（圖／牽猴子提供）

而這個恐懼正好就是同學這個角色的核心，徐漢強篤定地說：「我們在前導影片開拍之前，就覺得這角色應該是她了。我們也想要給觀眾看看，雖然最近比較常在鏡頭前看到王淨的樣子，但是你肯定沒有看過這一面！」

電影《鬼才之道》全新概念的陰間喜劇，由陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦、姚以緹主演。故事劇情從一間沒落的都市傳說「旺來大飯店」414號房開始，過氣女鬼天后凱薩琳與鬼經紀人Makoto為了在鬼界不被時代淘汰，得找尋出路，《鬼才之道》8月7日全台上映。

 

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鬼才之道, 陳柏霖, 張榕容, 王淨

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