記者蔡宜芳／綜合報導

韓籍啦啦隊女神趙娟週因神似女團Red Velvet成員Irene，獲封「蔚山Irene」。她近來加入統一獅Uni Girls，掀起不小的話題，然而，Uni Girls的總監Endo在被問到「為何想找娟週加入」時，竟因一句話遭到網友炎上，被認為不尊重趙娟週。

▲趙娟週（左）被認為外貌神似Irene（右）。（圖／翻攝自Instagram／jjuya_o0o、renebaebae）

在《姑娘放肆 - Fun4girls》的問答影片中，Endo被網友問到「什麼機緣下找娟週進Uni Girls」，Endo說：「其實很簡單，我沒有特別想找她。」她補充表示，因為趙娟週的公司很積極洽談，加上自己見過趙娟週本人後，覺得對方很可愛、很乖，所以就也不排斥，「那如果談得成的話OK，談不成我也不勉強，就是這樣。那後來就談成了。」

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▲▼Endo分享趙娟週加入Uni Girls的契機。（圖／翻攝自YouTube／姑娘放肆 - Fun4girls）

不過，Endo的一番話引發不少網友不滿，「為什麼要把娟週說的這麼不堪」、「身為統一獅的球迷，也覺得聊到娟週哪一段話太直白了」、「這段話要是傳到本人耳中，然後又被傳回韓國就難看了」、「說得好像趙娟週非要加入UG一樣，她也可以去問其他五隊」。而Endo對此則暫未做出回應。

▲網友的反應。（圖／翻攝自YouTube／姑娘放肆 - Fun4girls）