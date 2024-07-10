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陳柏霖穿皮衣掃街：熱到刮痧！　半夜熱聊「旗下女星」王淨、張榕容

記者蕭采薇／台北報導

陳柏霖10日出席「聯合勸募」公益活動，近來忙於宣傳將上映新片《鬼才之道》的他，近日穿著片中「厲鬼經紀人Makodo」皮衣造型在38度大太陽下的西門町掃街，坦言熱到中暑，回家還刮痧緩解，今天清爽亮相開心笑說：「蠻開心的，不用貼假鬍子！」

▲陳柏霖籲大眾支持聯合勸募一日捐。（圖／聯合勸募提供）

▲陳柏霖出席活動做公益。（圖／聯合勸募提供）

陳柏霖長年投身公益，透露媽媽也很常去當志工，母子都很有愛心，「但她不會找我去，應該是覺得我在的話會很麻煩！」而他自己有養一隻柴犬Afuri，不只兒少、高齡者及身心障礙族群，也很關注流浪動物問題，時常捐款給毛小孩。

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他首次嘗試在宣傳影片中訪問民眾，問及感覺如何？他笑說：「非常難！覺得你們（記者）很厲害，因為要消化回答者的問題，那些人進來也不知道是我訪問，所以他們也很shock。」他坦言過去也曾對部分公益團體產生懷疑，「但深入了解之後，會發現做公益非常不簡單，當你看到一群人一起努力去完成一件事，會很感動。」

▲陳柏霖籲大眾支持聯合勸募一日捐。（圖／聯合勸募提供）

▲陳柏霖出席活動做公益。（圖／聯合勸募提供）

至於會不會找朋友一起捐款？他表示：「等下就跟《鬼才之道》的群組呼籲！」他在片中飾演張榕容和王淨的「鬼經紀人」，更透露劇組感情很好，聊天群組很熱絡，經常聊天到半夜，連要照顧小孩的張榕容也很常在群組發言。

 

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