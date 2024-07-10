寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

記者葉文正／高雄報導

藝人曾寶儀與寶媽母女檔今天在高雄出席SPA會館活動，席間寶媽透露，自己形同退出演藝圈，現在過著很好的晚年。被問到前男友汪建民，她則說有楊貴媚透過她想要幫助前男友汪建民，她也呼籲大家可以幫助汪，希望大家給他鼓勵。

▲寶媽與曾寶儀今天出席SPA館活動。（圖／記者葉文正攝）

寶媽說，吳董事長長年做公益，所以這次也特別來高雄力挺，曾寶儀則說媽媽賺夠了，寶媽則感性說，「這二十年對我筆下留情，我都感恩在心，即將邁入70歲，我女兒要我放輕鬆，過想要過的日子，還說所有的事情我來擔。」讓寶媽感動到落淚。

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▲寶媽與曾寶儀今天出席SPA館活動。（圖／記者葉文正攝）

寶媽也說，自己有一群很照顧她的醫生，每年健檢都過關，只有膽固醇略高，其他癌症指數都過關，每三個月照一次超音波，每半年MRI，放輕鬆比吃什麼都要來得重要。現在頂多六分飽，她笑說：「我們都很愛吃，但出門旅行就不能忍，孩子安排的都很好吃，如果說還好下次就不約你了。」

▲寶媽與曾寶儀今天出席SPA館活動。（圖／記者葉文正攝）

寶媽被問到罹患肺腺癌四期的前男友汪建民，她也嚴肅感性地說：「生病很辛苦，我是長年在醫院照顧病人的那個人，所以我不願女兒來醫院照顧我，有一年，我住院，但我要女兒他們照常開聖誕趴，讓他們覺得這是是小事，現在肺腺癌比例高，跟空汙跟喝水都有關係，楊貴媚姊的基金會說想要幫助建民哥，但我十年沒聯絡汪，我就給他們汪經紀人的電話，希望大家給他鼓勵一下。」